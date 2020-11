Ščotka zajistil v nájezdech Litvínovu výhru v Liberci

Liberec - Hokejisté Litvínova zvítězili v dohrávaném utkání 3. kola extraligy na ledě Liberce 2:1 po samostatných nájezdech. Verva tak navázala na úterním výhru proti Zlínu a v tabulce se posunula na 10. místo. Naopak Liberec prohrál doma podruhé za sebou a doma padnul potřetí z posledních čtyř utkání. Utkání rozhodl v desáté sérii nájezdů obránce Jan Ščotka.

Do první vážnější šance se dostali hosté, Zygmunt ale v situaci dva na jednoho přestřelil. Na druhé straně byl v dobré příležitosti Jelínek, Godla byl připraven. První přesilovku v utkání si zahráli Tygři, Rachůnkovu střelu z mezikruží ale Godla ukryl ve své lapačce.

Z rychlého protiútoku poté zahrozil Zdráhal, Kváča srazil své betony včas. V početní výhodě si zahrála také Verva, sehrála ji ale špatně a Kváču prakticky neohrozila. V samém závěru první třetiny mohl Liberec poslat do vedení Musil, jeho střelu ale zastavila pravá tyč Godlovy branky.

Na začátku druhé části měl výbornou příležitost Birner, Godla ale svůj tým podržel. Hned vzápětí se na druhé straně na Kváču řítil osamocený Lukeš, také liberecký brankář se blýsknul parádním zákrokem. Skóre se tak poprvé měnilo až krátce po polovině utkání a do vedení šli domácí. Po Rachůnkově přihrávce zpoza branky využil přesilovou hru šťastnou ranou Filippi.

Litvínov mohl odpovědět rovněž v početní výhodě, Hüblův pokus ale jen těsně minul Kváčovu branku. Půlminuty před druhou sirénou už se ale Verva dočkala. V přesilové hře dotlačil po závaru před brankou kotouč až za Kváčova záda důrazný Pospíšil.

Hosté mohli jít hned po druhé přestávce dokonce do vedení, střelce vyrovnávací branky Pospíšila ale tentokrát vychytal Kváča. Na opačné straně zase pláchnul hostující obraně Birner, také Godla výborně zasáhnul. Obrovskou šanci měli poté po chybě liberecké obrany Myšák s Hüblem, kteří najížděli sami na Kváču. Litvínovský kapitán ale před odkrytou brankou trestuhodně minul. A protože ani Birner svou další velkou příležitost neproměnil, dospěl zápas až do prodloužení.

V nastaveném čase měl více ze hry domácí Liberec, Godla ale šance Filippiho a Knota pochytal. O osudu utkání tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Na gól Lence odpověděl v páté sérii Mahbod, bonusový bod pak vystřelil Litvínovu v desáté sérii obránce Ščotka.

Hlasy trenérů po zápase:

Patrik Augusta (Liberec): "V posledních zápasech máme problémy se střílením branek. Dnes se to opět projevilo. Soupeř byl velmi dobře organizovaný do obrany a my jsme si některé situace zbytečně komplikovaly. Těžko se nám prosazovalo a nakonec utkání dospělo až do samostatných nájezdů. V těch byl šťastnější Litvínov a sebral tak bonusový bod."

Vladimír Országh (Litvínov): "Jsme vděční za výhru a dva body z Liberce. Odehráli jsme zápas výborně do defenzivy, v důležitých momentech nám také pomohl brankář Godla. Povedlo se nám rovněž proměnit přesilovku a celkově jsme podali dobrý týmový výkon."