Sčítání lidu se uskuteční na jaře 2021, schválila vláda

Praha - Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku by mělo začít 27. března 2021. Od tohoto dne budou moci lidé vyplňovat formuláře elektronicky. Zadávat by měli mnohem méně údajů než při posledním sčítání před osmi lety, část potřebných dat statistici získají z registrů. Návrh zákona o sčítání dnes schválila vláda, informoval v tiskové zprávě Český statistický úřad (ČSÚ). Papírové tiskopisy sčítací komisaři doručí nově jen těm lidem, kteří informace přes počítač neodešlou.

Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět. Poslední bylo před osmi lety, kdy se dotazníky daly poprvé vyplňovat přes internet. Zatímco severské státy, Slovinsko či Rakousko získávají údaje hlavně z databází úřadů, v Česku se budou muset znovu zapojit všichni lidé. České registry totiž všechna potřebná data neobsahují. Statistici se ale budou snažit využít informace, které v nich jsou.

Lidé tak budou odpovídat na méně otázek než v roce 2011, počet zjišťovaných údajů klesne o polovinu. "Občanům chceme také nabídnout co největší komfort a tedy možnost sečíst se on-line prostřednictvím počítače či mobilu. Celý proces tak bude moci proběhnout bez jakékoliv komunikace s úřadem," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Zatímco v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, tentokrát by měli zadávat 27 údajů do dvou listů.

Takzvaným rozhodným okamžikem by se měla stát půlnoc z pátku 26. na sobotu 27. března 2021. Lidé tedy budou vyplňovat údaje, které budou platit v tuto chvíli. Elektronické formuláře budou moci začít vypisovat 27. března a na odeslání budou mít čas do 9. dubna 2021, tedy dva týdny. Poté bude následovat "terénní došetření". Při něm sčítací komisaři doručí papírové tiskopisy do domácností, které se nesečetly přes počítač. Předají je v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna. Pokud se to nepodaří ani na druhý pokus, budou formuláře k dispozici v určených kontaktních místech. Vyplněné listy sem pak lidé do 11. května doručí, nebo je předají komisařům. Statistici budou moci v případě potřeby termín i odsunout. Údaje z registrů si pak vezmou v červenci.

Sčítání má od roku 2018 do roku 2023 stát 2,23 miliardy korun, tedy zhruba stejně jako poslední cenzus. Ten vyšel na 2,27 miliardy. I když jsou částky téměř stejné, podle statistiků se teď 22 procent peněz uspoří. V podkladech pro vládu uvedli, že by kvůli inflaci a bez využití registrů a většího počtu elektronických dotazníků cena dosáhla 2,85 miliardy.

Na sčítání bude ČSÚ spolupracovat s Českou poštou, která by z plánovaného rozpočtu měla dostat téměř 1,1 miliardy korun. Zajistit by za to měla komisaře i vytištění, doručení, vybírání, skenování a skartování papírových formulářů.

Příští rok by se mělo konat zkušební sčítání. Testovat se bude získávání dat z registrů, elektronické vyplňování formulářů i dodatečné sbírání papírových sčítacích listů komisaři. Zapojit by se mělo maximálně procento obyvatel ve vybraných místech v celé ČR. Účast bude dobrovolná.