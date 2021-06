Sčítání konikleců na Kamenném vrchu v Brně potvrdilo světový unikát lokality

Brno - Letošní sčítání konikleců velkokvětých v brněnské přírodní rezervaci Kamenný vrch potvrdilo světový unikát této lokality. Odborník jich napočítal bezmála 63.400. Nikde jinde jich tolik pohromadě neroste. ČTK to řekl Vilém Jurek z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará.

Koniklece sčítal Lubomír Tichý z přírodovědecké fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Šlo o počítačové analýzy, i podle nich jde ale o expertní odhad, spočítat každou rostlinu kus po kuse jednoduše není dost dobře proveditelné. "Současný zaznamenaný stav 63.391 kvetoucích rostlin koniklece velkokvětého na lokalitě Kamenný vrch v roce 2021 je v porovnání se situací před pěti lety určitým zlepšením. V roce 2016 zde bylo zaregistrováno pouze 51.427 jedinců, tedy asi o 20 procent méně než v roce 2009, kdy bylo zjištěno celkem 65.700 jedinců," uvedl ve zprávě Tichý.

Počet konikleců v lokalitě je až světově unikátní. Koniklec velkokvětý totiž roste jen ve střední Evropě, především na Moravě, v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku a v severním Srbsku. V žádné další lokalitě ale takového počtu nedosahuje.

Tichý však upozornil na to, že letos bylo na Kamenném vrchu mnoho trsů konikleců poškozeno kolem cest. Lidé nechodili jen po nich, ale i podél nich. Šířka cest se tudíž oproti minulému stavu zdvojnásobila až ztrojnásobila. "To samo o sobě znamená problém pro rostliny v těsné blízkosti cest - odhadem je postiženo větší návštěvností 3000 až 5000 rostlin," uvedl Tichý.

Stalo se tak i přes to, že koniklece na Kamenném vrchu letos po delší době hlídali dobrovolníci, ochranáři také část zapáskovali. V budoucnu by koniklecům na Kamenném vrchu mohl ulevit dřevěný chodník vedoucí nad terénem. Návštěvníci rezervace by chodili po něm, a koniklece by tak nesešlapávali. Financovat by ho mohl brněnský participativní rozpočet, v němž lidé vybírají projekty k uskutečnění.

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Kvete brzy na jaře.