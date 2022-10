Scio: Se slovní šikanou se v Česku setkává 40 procent žáků druhého stupně ZŠ

Praha - Ve třídách na druhém stupni základní školy (ZŠ) je podle žáků poměrně častá šikana v podobě slovních útoků. Běžně se s ní setkává 40 procent starších žáků. Méně časté je fyzické ubližování. Přesto ho často nebo téměř denně zaznamenává 13 procent respondentů. Vyplývá to z dat projektu Mapa školy, který realizuje společnost Scio. Ve školním roce 2021/2022 se ho zúčastnilo 12.800 žáků druhého stupně ze 110 ZŠ v Česku. Výsledky dnes novinářům představili zástupci společnosti.

"Za alarmující lze označit zjištění, že velká část žáků se setkává se slovním, nebo dokonce fyzickým ubližováním, ale zároveň neví, na koho by se s tímto jevem ve škole mohla obrátit," uvedl manažer komunikace Scio Bohuslav Bohuněk.

S tím, že by ve třídě někdo někomu slovně ubližoval, se podle dat setkalo 81 procent žáků druhého stupně. Více než polovina z nich (41 procent) uvedla, že jde spíše o výjimečný jev. Naopak téměř pětina z dotazovaných 12.800 žáků druhého stupně ZŠ označila slovní šikanu za věc "úplně běžnou", která se děje skoro denně. V případě fyzických projevů agrese totéž uvedla čtyři procenta respondentů a za "docela časté" to označilo devět procent žáků. Fyzické napadání spolužáků ve třídě vůbec nezaznamenalo 45 procent dotazovaných, přičemž v případě slovních ataků se stejně vyjádřilo 18 procent žáků. Data podle Scio souhlasí se zjištěními České školní inspekce (ČŠI) a s výzkumem PISA. Podle ČŠI se děti se šikanou setkávají na 30 až 38 procentech škol, ve výzkumu PISA zkušenost se šikanou zmiňovalo 24 procent českých žáků.

Více než polovina žáků druhého stupně se v průzkumu vyjádřila tak, že ve škole není žádná dospělá osoba, které by důvěřovala natolik, aby se na ni bez obav obrátila se svým problémem nebo žádostí o důvěrnou radu, nebo o ní neví. Podobně většina starších dětí neví ve škole o dospělém, který by uměl dobře řešit problémy se šikanou mezi žáky. To, na koho se ve škole v případě problémů se šikanou mohou obrátit, neví 48 procent dětí, sedm procent žáků dokonce uvedlo to, že problémy se šikanou ve škole nikdo řešit neumí.

Průzkum Mapa školy realizuje společnost Scio. Ve školním roce 2021/2022 se průzkumu zúčastnilo 27.600 žáků a 18.200 rodičů ze 110 základních škol v Česku. Provádí ho prostřednictvím dotazníků a je anonymní.