Schweiner se na olympijský turnaj chystal na požárním schodišti

Tokio - David Schweiner se na olympijský turnaj v plážovém volejbale chystal mimo jiné na požárním schodišti. Trávil tam čas dvakrát denně, než ho pustili na kurt alespoň na individuální trénink s koučem Andreou Tomatisem. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus parťáka Ondřeje Perušiče se totiž ocitl jako blízký kontakt v karanténě, v níž je dosud. V omezeném režimu ale může trénovat a po uvolnění Perušiče z izolace mohou ve čtvrtek nastoupit proti mexickým soupeřům.

S Perušičem byl Schweiner na dálku v kontaktu, každý byl uzavřen v jiném hotelu. "Já jsem se snažil tady na požárním schodišti trénovat dvakrát denně, simulovat si beachové tréninky. Po pár dnech mi bylo umožněno chodit v omezeném režimu na kurty s naším trenérem Andreou a byl jsem tak aspoň v nějakém kontaktu s míčem. Doufejme, že to bude stačit. Jsme rádi, že jsme dostali šanci se poprat o vítězství v aspoň jednom zápase, pokusit se o zázrak a postoupit ze skupiny," uvedl v nahrávce pro média.

Oba věděli, že něco podobného může v současném světě nastat. "Nebylo to minimálně vyloučené. Řekl bych, že jsme to oba nesli docela dobře. Věděli jsme, že naděje umírá poslední, snažili jsme se to do poslední chvíle tlačit před sebou a vypadá to teď, že normálně nastoupíme a zahrajeme si," popsal Schweiner jejich reakci na Perušičův pozitivní test.

Karanténu nebo izolaci kvůli koronaviru neprožívá poprvé. "Za rok a půl už jsme jich pár zažili, ať už když já sám jsem covid prodělal, nebo když jsme přišli do kontaktu s někým. Už jsme byli v nějakém hotelu nebo doma zavření. Tady jsme měli celé patro pro sebe, mohli jsme se aspoň na chodbě nebo na schodišti udržovat. Měli jsme docela dobré jídlo a vrchol dne vždycky bylo dobré kafe nebo tradiční japonské sushi. Dalo se to přežít, protože pořád tam byla vidina toho, že si můžeme zahrát, a motivace je velká," uvedl sedmadvacetiletý blokař české dvojice.

Po první kontumační prohře potřebují ve skupině B k postupu vyhrát minimálně jeden ze dvou zápasů a ještě příznivou souhru dalších výsledků. Bez ohledu na komplikace se nechtějí jenom zúčastnit. "Očekávání, co bychom chtěli dosáhnout, zůstává stejné. I když jsme toho za poslední dny moc nenatrénovali, tak doufáme, že jsme za ty dva týdny nebo 10 dní nezapomněli hrát beach," uvažoval Schweiner.

Perušič se poslední dva dny, kdy mu odezněly lehké příznaky koronaviru, začal vracet do kondice. "Včera už měl dva online tréninky s naším italským kondičním trenérem. Ten říkal, že na to, že strávil deset dní zavřený v karanténě a nakažený, tak vypadá poměrně dobře," přiblížil Schweiner.

Dnes je čeká společný trénink. "Nějaký jenom lehoučký, abychom si šáhli na balon a naladili se na zítřejší zápas. Zítra se ráno půjdeme rozcvičit, lehce protáhnout, proběhnout, šáhnout si zase na balon a ve čtyři bychom měli vlítnout na Mexičany. Říkám vlítnout, protože v to doufám, ale nevíme, jaký výkon se nám podaří po takovéhle době předvést," dodal.