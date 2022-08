Schweiner s Perušičem se po stříbru na ME těší na svatby i další výzvy

Praha - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner již překonali prvotní zklamání z finálové porážky na mistrovství Evropy a těší se v budoucnu na další výzvy. Stříbrné medailisty ze šampionátu v Mnichově čekají v příštích dnech svatby, a přestože v nich poruší životosprávu, plánují poté pokračovat v sezoně na dalších turnajích. V příštím roce vyhlížejí hlavně mistrovství světa, které se bude započítávat do kvalifikace na olympijské hry 2024.

"Porážka ve finále bolela jako každá jiná v téhle fázi. Na druhou stranu pomohlo, že nám Švédové nedali šanci. Kdybychom prohráli těsně o dva body, tak by to bolelo déle. Tím, že ale soupeři byli o třídu lepší, tak to lépe než na stříbro dopadnout nemohlo," řekl Perušič na dnešní tiskové konferenci.

I přes finálovou prohru s Davidem Ahmanem a Jonathanem Hellvigem 16:21, 15:21 prolomili Perušič se Schweinerem šestadvacetileté čekání na mužskou medaili z ME. Naposledy uspěli Marek Pakosta s Michalem Palinkem v roce 1996, kdy celý turnaj vyhráli. Pakosta jim nyní gratuloval z pozice šéfa volejbalového svazu

"Stříbrná medaile je úžasná. Jsem rád, že to po dlouhé době cinklo i v mužské části. Kluci patří dva roky do absolutní špičky a je skvělé, když se to podaří prodat na takto velké akci. Je to cenná zkušenost a věřím, že to klukům dál pomůže," uvedl Pakosta.

Čeští hráči cítili i zadostiučinění vzhledem k dřívějším nezdarům. Jejich maximem na ME bylo čtvrtfinále, vloni je před olympijskými hrami v Tokiu zase zbrzdil Perušičův covid.

"Tohle už jsme v hlavě neměli. Spíše jsme si přehrávali dřívější nepovedená čtvrtfinále z Moskvy a Vídně a nechtěli si to nechat proklouznout mezi prsty. Jsem rád, že se to povedlo a dokázali jsme, že na to máme. Doufám, že ještě nekončíme, nějaká šance na titul ještě přijde a snad nezůstane jediný," podotkl Schweiner.

Podle svazového gestora beachvolejbalu Víta Maříka pomohlo jak zvýšení rozpočtů do sportu, tak i dlouholeté kontrakty s trenéry Andreou Tomatisem, Valeriem Vaccarem či Matteem Gallim. Dalšími pomocníky jsou fyzioterapeutka Eliška Čermáková nebo Jaroslav Bartoš starající se o statistickou přípravu.

"Vyvinul software na zpracování zápasů a dat. O jeho statistiku se opíráme řadu let a pomohla nám vyhrát nejeden zápas. Je to jedna z věcí, která je v plážovém volejbale nesmírně důležitá, i když není pro diváka běžně viditelná," řekl Perušič.

Oba hráče nyní čekají svatby. Perušič ji má tento pátek, Schweiner týden po něm. "Myslím, že dojde k vážnému porušení diety," řekl s úsměvem Schweiner, kterému půjde za svědka právě Perušič. Ten si zvolil pro tuto úlohu kamaráda ze střední školy.

"Vše bude probíhat pod dohledem trenérů. Určitě ale přijde prostor na něco nezdravého a na něco sladkého. Oba se s Davidem také obáváme, že spousta lidí s námi bude chtít ten životní okamžik zapít. Vzhledem k tomu, že ale nejsme zvyklí pít, může to představovat potíže," uvedl Perušič, jenž si bude svatební prstýnek před zápasy sundávat, aby jej neztratil.

Do konce sezony čeká stříbrné evropské medailisty ještě turnaj v Paříži a v Kapském Městě, možný je také start v Brazílii nebo Austrálii. Od 8. do 10. září by se Perušič se Schweinerem mohli představit i v Havířově. "Čekají nás podzimní turnaje, které jsou důležité před další sezonou, kdy je olympijská kvalifikace. V příští sezoně je naším vrcholem mistrovství světa v Mexiku. Výsledek z MS se bude započítávat do kvalifikace, takže bude důležitý," dodal Schweiner.