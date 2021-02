Schwarzenberg: Vztahy s Ruskem je třeba vyřešit, než bude pozdě

Moskva - Vztahy mezi Českem a Ruskem je třeba co nejdříve uspořádat, než se dostanou do stavu, odkud nebude návratu. Zdůraznil to bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v rozhovoru, který v noci na dnešek zveřejnila ruská státní tisková agentura TASS.

"Vztahy mezi Českem a Ruskem je třeba vyřešit co nejdříve, dokud se nynější spory nestanou dlouhodobými a nepřerostou v cosi ostřejšího, kdy už nebude možné vrátit se ke dřívější úrovni spolupráce," zdůraznil. "Mezi našimi zeměmi neexistují žádné krajně závažné rozpory, které by nešlo překonat. Musíme se oprostit od emocí a pracovat na obnovení spolupráce. Nynější situace je nenormální," řekl.

Schwarzenberg ve snaze přispět k uvolnění napětí a ke sblížení stanovisek navrhl přenést kontroverzní pomník sovětského maršála Ivana Koněva, který loni na jaře nechala odstranit Praha 6, na nové, důstojné místo, například na některé z pohřebišť vojáků Rudé armády, padlých při osvobozování Československa. Exministr zdůraznil, že české úřady a čeští občané si váží obětí osvoboditelů, hřbitovy a památníky rudoarmějců jsou udržovány a ojedinělé vandalské činy odsuzuje veřejnost i politici. Vztyčení Koněvovy sochy na novém místě by mohlo podle něj představovat pozitivní impulz k spuštění procesu překonávání rozporů. Současně poukázal na znepokojení české strany ohledně stavu památníků československých legionářů v Rusku.

"Český lid má tradičně přátelské vztahy s Rusy. Rok 1968, kdy Sovětský svaz poslal svá vojska do Československa, samozřejmě zasadil hlubokou ránu a vyvolal pocity krajní nespravedlnosti, hořkosti a rozčarování. Ale to je historie. Zvládnutím minulých zkušeností je třeba rozvíjet perspektivy budoucnosti," řekl.

TASS připomněl, že podle průzkumů má středopravá část českého politického spektra, jejímž doyenem je Schwarzenberg, slibné vyhlídky na vítězství v říjnových parlamentních volbách.