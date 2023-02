Schvalování změn ve výběru radních ČT a ČRo provází opoziční kritika

Praha - Opoziční kritika provází dnes ve Sněmovně schvalování sporného vládního návrhu na změnu výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura téměř shodně uvedli, že za novelou stojí snaha koalice ovládnout obě veřejnoprávní média. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) naopak znovu trval na tom, že navrhované změny posilují nezávislost a stabilitu médií veřejné služby zejména tím, že nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy.

Do volby radních ČT a ČRo zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Zpřísnit se má vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů.

Schillerová řekla, že koalice chce ovládnout média veřejné služby a "ohlídat si" letošní volbu nového generálního ředitele České televize. "Zákonem zavádíte moresy, které sami kritizujete, pokud se dějí v jiných zemích, například v Maďarsku," poznamenala Schillerová. Vládní tábor vyzývala k tomu, aby se "nevydával cestou autoritářských států. I další poslanci ANO, mezi nimi Ondřej Babka, Patrik Nacher a Aleš Juchelka, míní, že vláda na prosazení předlohy spěchá kvůli tomu, aby byla přijata ještě do volby generálního ředitele ČT. Pozastavovali se nad tím, proč koalice nesouhlasí s pozměňovacím návrhem ANO na odklad účinnosti novely na začátek příštího roku.

"Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu," prohlásil o předloze Okamura. Vláda chce podle něho dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad dvojice veřejnoprávních médií, a tím si zajistit vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména ve zpravodajství a v publicistice. Vysílat se mají jen provládní a prounijní názory a má se omezovat prezentace názorů opozice, míní předseda SPD.

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob se vůči kritice ohradil, podle něho svědčí tom, jakým způsobem opozice vnímá svět. K rychlosti schvalování upozornil na to, že novela leží v dolní komoře od loňského června. Navíc podle Jakoba vychází z dlouhé politické i odborné debaty. "Není to libůstka této vlády, že by najednou chtěla něco radikálně měnit," zdůraznil. Nezávislost veřejnoprávních médií na politické moci předloha podle Jakoba zvyšuje i tím, že rady nebudou tolik závislé na aktuálním složení Sněmovny.

Po vystoupení řečníků, kteří využili svá přednostní práva, se ve Sněmovně rozhořela diskuse prostřednictvím krátkých, takzvaných faktických poznámek. Do řádné diskuse je aktuálně přihlášených 13 poslanců.

Vládní předlohu Sněmovna schvaluje na mimořádné schůzi svolané z podnětu koaličních poslanců, když opozice zablokovala finální kolo jejího projednávání na minulé řádné schůzi. K návrhu programu mimořádné schůze poslanci debatu nevedli. Sněmovna jej schválila hlasy 80 ze 146 přítomných zákonodárců zejména z koaličních řad. Pro hlasovali podle záznamu i dva poslanci ANO.

Nynější schůze by mohla pokračovat také v pátek, když schvalování zákonů je ve Sněmovně možné podle jednacího řádu jen o středách a pátcích mezi 09:00 a 14:00. Vyčlenění i jiných hodin by mohla opozice vetovat.