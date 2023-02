ANO pohrozilo kvůli změnám ve výběru radních ČT a ČRo Ústavním soudem

Praha - Pokud budou změny ve výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přijaty v navržené podobě, opoziční hnutí ANO se obrátí na Evropskou komisi i na Ústavní soud, ohlásila při dnešním sněmovním schvalování vládní předlohy Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ministr kultury Martin Baxa (ODS) podotkl, že novela podstoupila úpravy podle připomínek Legislativní rady vlády a rada žádné další neústavní rysy neurčila.

Ministr kultury se pozastavil na tím, že Pokorná Jermanová nevznesla právní námitky již dříve. "Akceptuji to, že jste si nechala tento těžký kalibr včetně toho, že hnutí ANO podá ústavní stížnost na neústavnost zákona, až na třetí čtení," poznamenal.

Předloha je podle Pokorné Jermanové v rozporu s unijním právem o audiovizuálních mediálních službách navrhovaným zpřísněním vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů do rad. Nově by musely mít nejméně desetiletou historii, a to kvůli zabránění jejich účelovému zakládání. Podle poslankyně jde o diskriminaci. "Pokud bude novela v této podobě schválena, budeme iniciovat stížnost k Evropské komisi," uvedla.

Vláda navrhla zapojit do volby radních ČT a ČRo Senát, nyní je vybírají jen poslanci. Pokorná Jermanová míní, že proces volby bude v obou parlamentních komorách odlišný, což podle ní poruší ústavně zaručenou rovnost lidí při volbě do veřejných funkcí. ANO by se proto domáhalo podle Pokorné Jermanové u Ústavního soudu zrušení zákona.

Poslankyně ANO poukazovala také na údajný střet zájmů někdejšího zpravodaje novely Jana Laciny (STAN). Je podle ní jednatelem kavárenské společnosti, jež obdržela objednávky od ČT. Kavárna funguje podle Laciny v budově Nové scény Národního divadla a pravděpodobně jde o fakturu za občerstvení při televizním festivalu Zlatá Praha. "Víc vám k tomu neřeknu, má to svého šéfa provozu," řekl. Pokorná Jermanová pohrozila stížností Evropské komisi pro střet zájmů a porušení pravidel právního státu.

Opozice a koalice vedou o novelu stejně jako při předchozích projednáváních spor. Opoziční zástupci opět viní vládní tábor ze snah o ovládnutí dvojice veřejnoprávních médií a dávají změny do souvislosti s letošní volbou nového generálního ředitele ČT. Koaliční politici naopak tvrdí, že cílem novely je posílit odolnost České televize a Českého rozhlasu.

"My tady předkládáme návrh, který komplikuje politikům jakékoli politické reprezentace vliv na veřejnoprávní televizi," řekl v debatě Baxa. Podle Laciny navrhované změny zákonů o ČT a ČRo "odstíní" obě média veřejné služby od vládní většiny ve Sněmovně. "Sněmovní kapři si mají vypustit svůj rybník a některým kaprům ve Sněmovně se to prostě nelíbí," komentoval počínání opozice, která se snaží schvalování předlohy brzdit. Poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová (ANO) neuspěla v dolní komoře s návrhem na přerušení finálního kola projednávání do příštího roku.

K hlasování o podobě novely dnes poslanci pravděpodobně nedospějí. Do řádné debaty se aktuální hlásí 12 poslanců a schvalování zákonů je ve Sněmovně možné podle jednacího řádu jen o středách a pátcích mezi 09:00 a 14:00.