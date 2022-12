Schvalování změn v zakládání datových schránek přerušila přestávka pro SPD

Praha - Sněmovní schvalování zrušení automatického zřizování datových schránek obyvatelům přerušila dnes dopoledne dvouhodinová přestávka, kterou si vyžádal klub SPD. Jeho předseda Radim Fiala žádost zdůvodnil tím, že pro hnutí je mnohem důležitější, aby dolní komora jednala o pomoci lidem. Sněmovna se ráno koaliční většinou odmítla vrátit k úvodnímu kolu debaty o návrzích poslanců SPD na zvýšení rodičovského příspěvku a některých příspěvků na péči, které dostávají lidé se zdravotním postižením. Poslanci se znovu sejdou asi ve 12:15.

Sněmovna nedokončila projednávání obou předloh SPD ve čtvrtek v podvečer. Dolní komora tehdy nemohla hlasovat kvůli nízkému počtu poslanců přihlášených k hlasovacímu systému. Opoziční zástupci pak vinili koaliční zákonodárce z toho, že tak postupovali záměrně. Fiala už dnes ráno v dolní komoře varoval, že čtvrteční dění "nemůže zůstat jen tak bez odezvy" a SPD na ně bude reagovat.

Vládní předloha o datových schránkách předpokládá, že obyvatelé je budou moci i nadále získat výhradně na svou žádost. Novela ruší automatické zakládání schránek občanům, pokud by se po lednu poprvé přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, vnímají to ale podle zdůvodnění jako příliš zatěžující.

Sněmovna dnes odmítla přednostně zařadit na program vedle předloh SPD také obecnou diskusi o rodičovském příspěvku a o příspěvcích na péči, jak navrhoval Aleš Juchelka (ANO). Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová pak ohlásila, že poslanci hnutí podnítí svolání mimořádné schůze Sněmovny k sociálním záležitostem.