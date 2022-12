Schvalování programu schůze zabralo Sněmovně téměř tři hodiny kvůli Babišovi

Praha - Schvalování programu schůze zabralo dnes Sněmovně téměř tři hodiny. Postaral se o to zejméně bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš obsáhlou kritikou kabinetu svého nástupce Petra Fialy (ODS). Bývalý předseda vlády se neúspěšně dožadoval toho, aby se dolní parlamentní komora zabývala hodnocením plnění programového prohlášení současné vlády.

Babiš, který je jedním z kandidátů na prezidenta, vyčetl Fialově vládě, že rok od svého sestavení nepředložila plnění svého programu. "Ani jednou nepředstoupila před veřejnost, aby složila účty," prohlásil bývalý ministerský předseda. Uvedl, že jeho kabinet naplnil program z 80 procent.

Babiš opětovně kritizoval Fialu mimo jiné za to, že nenechal ani jednou svolat mimořádný summit EU a řešení energetické krize podle něj nechává na EU, která není schopna se dohodnout a její jednotlivé státy přijímají národní řešení. Babiš se opřel také do konkurenčního prezidentského kandidáta a poslance opozičního hnutí SPD Jaroslava Bašty. "Rád bych získal recept, jak by pan Bašta zařídil, aby vláda Petra Fialy skončila," uvedl k Baštovu příslibu, že by jako prezident vládu odvolal. To může hlava státu učinit podle ústavy v případě, že by kabinet ztratil důvěru Sněmovny a odmítl by podat demisi.

Rozšířit program schůze chtěl také předseda SPD Tomio Okamura, který obvinil vládu z nečinnosti a z ní vyplývajícího růstu cen potravin. Okamura chtěl debatovat také o dalším svém tvrzení, podle něhož Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. Dolní komora ale všechny opoziční návrhy na rozšíření programu odmítla.