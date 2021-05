Schvalování předlohy proti invazivním druhům zablokovalo vystoupení Volného

Praha - Sněmovní schvalování předloh dnes zablokovala vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Jeho řeč při finálním kole projednávání vládního návrhu proti invazivním druhům rostlin a zvířat nezastavila ani upozornění předsedajícího schůze Vojtěcha Filipa (KSČM) například na to, že nemluví k věci. Dolní komora pak nedokončila ani schvalování poslanecké novely o digitalizaci notářské činnosti. Volný řekl, že má nachystáno mnoho literatury, dokud ve Sněmovně nebudou moci vystoupit zástupci petic zpochybňujících restriktivní postup vlády v koronavirové krizi i vakcinaci proti covidu-19.

Volný mluvil celkem asi tři a půl hodiny. Na část vystoupení se u řečnického pultu i posadil.

U předlohy proti invazivním druhům nejprve Volný rozebíral pozměňovací návrh, který by umožnil lov lukem. Autor Petr Pávek (STAN) ho ale k této předloze ve druhém čtení nepodal a Sněmovna o něm hlasovat nebude. Následně hovořil o sporné úpravě Josefa Kotta (ANO) o usnadnění kácení stromů kolem vodovodů a kanalizací. Filip upozornil Volného na to, že jeho vystoupení patří do prvního a možná do druhého čtení projednávání zákonů. "Nemluvíte k věci, pokud jde o rozpravu ve třetím čtení," řekl Filip.

Volný pak navrhoval úpravy textu dalšího z pozměňovacích návrhů, které ale nebyly gramaticky správně. Filip podotkl, že pokud chce použít obstrukci, měla by mít aspoň náznak parlamentního jednání. "Nemusíte ze sebe dělat člověka, který bude překrucovat český jazyk," řekl.

Filip také Volného varoval, že pokud nebude mluvit k věci, předsedající je oprávněn odejmout mu slovo. "Jste mimo rámec pozměňovacích návrhů a mimo rámec debaty ve třetím čtení," zopakoval. "Víte, co se děje, když mi někdo vypne mikrofon," opáčil Volný, jenž měl zjevně na mysli potyčku přímo u pultu předsedajícího při lednovém jednání dolní komory. Volný kvůli ní dostal pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu.

Nezařazený poslanec, zvolený původně za SPD, jenž nyní zastupuje Volný blok, pak začal číst práci o biotopech. Předsedající Petr Fiala (ODS) Volného napomenul, když žádal Jaroslava Foldynu (SPD), aby odešel od řečnického pultu, slovy "Foldyna odchod". Pirátský místopředseda dolní komory Vojtěch Pikal (Piráti), když převzal řízení schůze, se Volného ptal, jak jeho projev souvisí s projednávanou předlohou. Volný reagoval, že vysvětluje rozdíl mezi původními a nepůvodními druhy v biotopu.

Když z jednacího sálu odešel ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), Pikal jednání přerušil, "abychom do tohoto místa vrátili trochu důstojnosti". Přestávka trvala do doby, kdy měla Sněmovna zařazenu v programu novelu k elektronizaci práce notářů. Také k tomuto bodu Volný vystoupil. Podotkl, že si zasluhuje maximální pozornost, protože podle něho není kvůli možnému páchání trestné činnosti optimální, aby bylo možné zakládat obchodní společnosti během několika mála chvil. Brabec pak opět opustil jednací sál a Pikal schůzi přerušil do úterního odpoledne.

Dnešní jednací den začal o půl hodiny později než obvykle, protože kvůli rannímu jednání kabinetu nebyl přítomen žádný člen vlády. Pozastavila se nad tím místopředsedkyně frakce ODS Jana Černochová. "Chtěla bych slyšet omluvu od člena vlády za to, že schůze, která má rozsáhlý program, má zdržení kvůli tomu, že musíme čekat, než se členové vlády vypraví do Sněmovny," řekla. Omluva zazněla od Brabce, podle něhož byla schůze kabinetu k uvolňování protikoronavirových restrikcí svolána na poslední chvíli.