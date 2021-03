Schvalování nových pravomocí ČNB provází kritika ODS a Pirátů

Praha - Kritika ze strany poslanců ODS a Pirátů provází dnešní třetí sněmovní čtení vládní předlohy, která má rozšířit pravomoci České národní banky. Centrální bance umožní rozšířit okruh obchodů na finančním trhu a také stanovovat přímo ze zákona podmínky poskytování úvěrů na bydlení. Sněmovna má dnes tuto změnu schvalovat. Poslanci zmíněných stran před tím však varují. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) již v úvodu dnešního jednání řekl, že debata o tomto bodu bude zřejmě dlouhá.

"Tento zákon přináší brutální navýšení pravomocí České národní banky, nejvyšší v historii České národní banky," prohlásil občanský demokrat Jan Skopeček.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok již dříve poslancům řekl, že novela vytvoří rámec pro preventivní působení centrální banky. Podle vlády by centrální banka mohla reagovat třeba na případnou realitní bublinu nebo přehřátí trhu s hypotékami, které by mohlo narušit finanční stabilitu. Také poukazoval na to, že současný zákon o ČNB pochází z 90. let a novela ho má posunout do 21. století.

Ferječník řekl, že jde o zákon, který bude mít dalekosáhlé dopady na fungování ČNB i na to, jak bude v tuzemsku fungovat měnová politika v budoucnosti. Za nejproblematičtější část označil možnost centrální banky nakupovat korporátní dluhopisy. Její zásahy podle něj můžou znevýhodnit malé a střední podniky, které si na rozdíl od velkých firem nedovedou vyjednat nákup dluhopisů.

Skopeček mimo jiné řekl, že pokud zákon projde, měli by poslanci uvažovat o změně jmenování členů Bankovní rady ČNB, kterou podle ústavy jmenuje prezident republiky. Prezident bude podle něj v permanentním střetu zájmů ohledně toho, zda nebude chtít jmenovat do ČNB bankéře, kteří budou v budoucnu vycházet vstříc nákupem cenných papírů nějaké finanční skupině, která se kupříkladu podílela na financování prezidentské kampaně.

Sněmovna už rozšíření možnosti obchodů ČNB na finančních trzích schválila loni ve stavu legislativní nouze. Tuto možnost ale omezila jen do konce letošního roku.