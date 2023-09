Schvalování balíčku potrvá několik týdnů, míní předsedkyně Sněmovny

Praha - Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) očekává, že schvalování konsolidačního balíčku potrvá v dolní komoře několik týdnů. Šéf opozičního klubu SPD Radim Fiala v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že poslanci hnutí budou "hodně mluvit", šestihodinové projevy ale neplánují. Schvalování sporné předlohy začne ve Sněmovně příští týden v pátek.

Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středy a v pátky, vždy mezi 09:00 a 14:00. Případné snahy vládního tábora o rozšíření těchto dnů a hodin může opozice zablokovat. "Určitě budeme projednávat toto třetí čtení v několika týdnech, to je zřejmé. Ale věřím tomu, že se během cesty těch několika týdnů dospěje i k nějakému kompromisu s opozicí v tom smyslu, kdy se třeba dostaneme k hlasování," řekla v Partii předsedkyně Sněmovny. Uvítala by, kdyby se koalice vyhnula postupu, že stanoví pevný čas pro hlasování.

"Nedokážu říci, jestli budeme obstruovat. Budeme hodně mluvit," uvedl Fiala s poukazem na to, že balíček mění šest desítek zákonů. "Budeme se snažit, abyste to neschválili," poznamenal.

V červencovém úvodním kole trvala poslanecká debata o konsolidačním balíčku více než 27 hodin čistého času. Druhé čtení začátkem září vyplnilo přibližně 17 hodin.

Kvůli častým obstrukcím vznikla ve Sněmovně již loni pracovní skupina s cílem hledat cesty ke zefektivnění schůzí dolní komory. SPD navrhované změny jednacího řádu odmítla, opoziční hnutí ANO se podle Pekarové Adamové nevyjádřilo. Předsedkyně Sněmovny zdůraznila, že osobně by nebyla pro revoluční úpravy, které by nějak podstatně omezily prostor pro opozici. Evoluční změny by podle ní zase nemusely přinést efekt. "Je potřeba se spíše dohodnout. My se snažíme o dohody s opozicí, někdy to funguje lépe, někdy hůře," řekla Pekarová Adamová.

Nynější jednací řád je podle Fialy sepsán tak, aby koalice a opozice musely hledat nějaký kompromis. "Když kyvadlo vychýlíte na jednu stranu, kdyby to koalice chtěla udělat svými 108 hlasy, tak prostě žádná dohoda nebude a bude to ještě daleko tvrdší boj a bude to arogance moci," míní. Podle Fialy není pravda, že by byla Sněmovna nefunkční, když už schválila většinu návrhů zákonů, které koalice předložila. Pekarová Adamová nezpochybnila legitimitu obstrukcí, nesmí se ale podle ní stát destrukcí.