Schválené změny daní podle zástupců samospráv zastaví investice

Praha - Zástupci obcí a krajů varovali před tím, že schválení daňového balíčku v současné podobě by znamenalo zastavení připravovaných investic i omezení poskytování veřejných služeb. Doufají proto v to, že Senát balíček upraví tak, aby obcím a krajům byly nižší příjmy z daní kompenzovány. Zástupci obcí a krajů to uvedli na dnešní tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Podle nich podoba změn, kterou schválili poslanci, znamená rozvrat veřejných financí a zásadní dopad do ekonomické svobody samospráv.

Sněmovna předminulý týden schválila v daňovém balíčku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Z toho o 31 miliard by na příjmech přišly obce a o 12 miliard kraje.

Následně premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům, aby při projednávání balíčku slevu na poplatníka zrušily. Zároveň navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let. Prezident Miloš Zeman pak v úterý avizoval, že daňový balíček bude vetovat, pokud v něm zůstane schválené zvýšení slevy na poplatníka. Také mu vadí to, že zavedení nových sazeb daně z příjmu není omezeno na dva roky tak, jak se domluvil s Babišem.

Senátní hospodářský výbor dnes podpořil sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent po zrušení superhrubé mzdy. Slevu na poplatníka chce zvýšit jen o 3000 korun na 27.840 korun ročně. Kraje a obce by kvůli zrušení superhrubé mzdy měly podle výboru dostat vyšší podíl na výnosech daní, získaly by tak zhruba 20 miliard korun ročně. Obce by tak nově měly mít podíl na výnosu daní 25,18 procenta, kraje 9,82 procenta. Dnes je to 23,58 procenta, respektive 8,92 procenta.

"Schválení daňového balíčku je fatální zásah do ekonomické svobody a krajů, která zde nebyla od sametové revoluce," uvedl předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Dále řekl, že obce a kraje jsou nejlépe hospodařící subjekty státní správy. "Věřím, že v Senátu zvítězí zdravý rozum a že tyto fatální dopady budou nahrazeny, jinak to znamená konec investic obcí a krajů," dodal.

Poslankyně Věra Kovářová (STAN) nazvala daňový balíček "daňovým bincem", jehož cílem je vyhladovět samosprávy. "Doufám, že v Senátu najdeme kompromisní řešení," uvedla.

Předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák upozornil na to, že v případě schválení současné podoby změny daní nebudou mít menší obce a města peníze ani na povinné provozní výdaje. "Obce již nyní doplácejí výrazné částky ze svých rozpočtů na provoz školek, škol, svoz odpadů či rekonstrukce budov a místních komunikací," upozornil. I on doufá v to, že Senát přijme úpravu, která bude co nejvíce nahrazovat peníze, o které samosprávy změnou daní přijdou. "Pokud nebude nic kompenzováno, tak to dramaticky dopadne na růst a obnovu české ekonomiky v příštím roce," dodal.