Schůzky se zvoleným prezidentem Pavlem chystají i další ministři

Praha - Schůzky se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem chystají další ministři. Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) dnes při příchodu na zasedání vlády řekl, že chce s budoucí hlavou státu probrat situaci v regionech, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) plánuje diskusi o dostavbě klíčové infrastruktury. Pavel se v posledních dnech sešel například s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) či vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

Bartoš novinářům řekl, že Pavla požádal o schůzku, která by se mohla uskutečnit příští týden. S Pavlem by chtěl hovořit o záležitostech, které zmiňoval ve své kampani. "Ať už je to propad regionů, využití evropských fondů, mám připravený takový balíček, který s ním chci probrat," uvedl. Navrhuje také uspořádat výjezdní či pracovní zasedání kabinetu v Karlovarském či Ústeckém kraji, kterého by se mohl zúčastnit i prezident.

Kupka pokládá užší komunikaci s prezidentem za zcela samozřejmou. "V mé oblasti je hlavním úkolem dostavět potřebnou klíčovou infrastrukturu. Je potřeba vysvětlit veřejnosti, proč potřebujeme dálniční síť, vysokorychlostní trati," řekl. Projektům by podle něj prospělo, kdyby se za ně při veřejných vystoupeních stavěl i prezident. Probrat s Pavlem by chtěl i chystanou podobu zákona o silničním provozu a další věci, které ministerstvo dopravy připravuje.

Diskusi o aktuálních tématech a plánech svého úřadu očekává i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). "Rád mu představím změny, které bych rád ve zdravotnictví udělal," uvedl. Zmínil se o podpoře mladých lékařů, zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionech či zvýšení počtu praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost.

Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ocenil, že Pavel v kampani na oblast životního prostředí kladl důraz. "Rád bych ho seznámil se všemi plány, které ministerstvo čekají v tomto volebním období," uvedl.

Nynější prezident Miloš Zeman odmítl Hladíka jmenovat ministrem životního prostředí. Pavel po svém víkendovém zvolení řekl, že pokud nevyvstaly nové okolnosti a premiér Petr Fiala (ODS) bude na nominaci trvat, nemá důvod Hladíka po svém březnovém nástupu nejmenovat. "Čerpám z toho, co sdělil do médií, osobně se neznáme," řekl k tomu dnes Hladík.