Schůzku zástupců vlády s opozicí hodnotí politici pozitivně

Praha - Dnešní zhruba půlhodinová schůzka s lídry opozičních stran v Poslanecké sněmovně kvůli koronaviru byla užitečná, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Věří, že kabinet by mohl mít v případě dalších opatření podporu nevládních subjektů. Operativně se s nimi bude setkávat nadále. Opozice setkání také oceňuje.

Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové je důležité, aby byli dobře informováni starostové měst a obcí. Předseda Pirátů Ivan Bartoš hovořil s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) o možnosti umístění dětí do malých skupin pro rodiče, kteří si nebudou moci vzít volno. Bezpečnostní rada státu dnes mimo jiné rozhodla o tom, že od středy zůstanou zavřené základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy.

"Dostali jsme informace. Poslanci mají podněty ze strany občanů či lékařů. My jsme informovali o všech krocích, které děláme. Bylo to užitečné, jsem spokojený," řekl Babiš.

"My jsme upozorňovali na to, aby byli dobře informováni starostové obcí a měst, protože tam vidíme trochu slabinu. A samozřejmě zřizovatelé základních a středních škol. Myslím, že vysoké školy si poradí samy," uvedla Kovářová.

Politici hovořili také o ošetřovném. Nárok na něj mají rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma se školáky do deseti let. Potvrzení jim tentokrát nevystaví lékař, ale přímo škola, řekla dnes ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění.

Kovářová uvedla, že ošetřovné se netýká osob samostatně výdělečně činných, ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) proto zváží další opatření. "Paní ministryně financí (Alena) Schillerová (za ANO) zvažuje i balíček, který by čelil ekonomickým škodám, protože se budou podávat daňová přiznání," doplnila Kovářová.

Bartoš chtěl vědět, jak by měli postupovat rodiče žáků zavřených škol, kteří si nebudou moci vzít volno. Možností by podle něj bylo umístit děti do malých skupin v rámci domovské obce. "Řešil jsem s panem ministrem Plagou možnost odlehčovacích skupin, za jakých podmínek se dá v rámci obce nebo školy nabídnout pro specifické situace, kdy rodiče nemohou s dítětem být doma, nějaká forma denní družiny, která by splňovala patřičné podmínky. Myslím, že to probere s hygienikem, a pokud tato cesta bude možná a bezpečná, tak by vydal třeba i metodologický pokyn," poznamenal Bartoš.