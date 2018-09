Praha - Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vidí pozitivní posun ve sporu o případné přijetí dětí bez doprovodu ze Sýrie do České republiky. Novinářům před pražským Hrzánským palácem, kam přišla odpoledne představit plán pomoci syrským dětem premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ocenila pozvání ke schůzce. Na jednání se dostavil i vicepremiér, ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a zástupci neziskových organizací včetně šéfa organizace Člověk v tísni Šimona Pánka.

"Věříme, že se situace začíná měnit, už jen to, že si na nás pan premiér udělal čas, bude tam i ministr vnitra, to je důležitý signál, že Česká republika uvažuje o pomoci dětem bez doprovodu," uvedla Šojdrová. Konstatovala, že přichází i se zástupci občanských organizací a Senátu, což považuje za silný hlas.

Hamáček novinářům řekl, že přišel, aby plán Šojdrové vyslechl. "Jsme připraveni každý plán posoudit a případně navrhnout řešení," uvedl. Alternativ je podle něj několik. "Platí stále to, že Česká republika je schopna se postarat o 50 dětí, které ztratily v důsledku válečného konfliktu své rodiče," uzavřel.

Podle návrhu Šojdrové by výběr dětí byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra. Preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných a poskytnuta by jim byla dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství. Babiš dříve kritizoval, že sirotci jsou často ve věku 12 až 17 let. Dětem by se podle něj mělo pomoci tam, kde se narodily.

O plánu ve středu hovořili poslanci v rámci diskuse o globálním paktu většiny států OSN o migraci. TOP 09 neprosadila usnesení, kde by Sněmovna požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z řeckých uprchlických táborů. Ve čtvrtek Babiše k přijetí dětí vyzvala téměř polovina senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD). Podle zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, neboť se ocitly se v tragické situaci bez vlastní vůle.

Za posledních 10 let žádalo v ČR o ochranu 85 dětí bez doprovodu

České úřady dostaly v posledních deseti letech 85 žádostí o ochranu od dětských uprchlíků, kteří dorazili do republiky z ciziny bez doprovodu dospělých. Od roku 2015 se takový případ neobjevil. Vyplývá to ze statistikministerstva vnitra za jednotlivé měsíce a roky. Počty opuštěných dětských běženců klesají, před lety se jich do ČR dostávaly desítky ročně.

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) před týdnem navrhla, aby ČR přijala 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a dětem se má pomáhat tam, kde žijí. Dnes odpoledne se spolu kvůli návrhu sejdou.

Žádostí o ochranu od dětí, které se do ČR dostaly bez doprovodu dospělých, ubývá. V roce 2006 jich bylo 89. V posledních třech letech úřady žádné neevidují. Naposledy je přijaly v roce 2015. Tehdy dorazilo bez doprovodu 14 dětí. Ze Sýrie pocházely tři z nich. V roce 2014 obdržela ČR šest žádostí o mezinárodní ochranu od dětí a mladých do 18 let. Polovinu podali Syřané, polovinu Vietnamci.

Mezi lety 2010 až 2013 děti bez doprovodu podaly ročně od dvou do osmi žádostí. V roce 2009 bylo žadatelů 12. Pěti z nich nebylo ani 15 let. Tři z dětí, které o ochranu v ČR usilovaly, pocházely ze Sýrie. Největší počet žádostí za posledních deset let dorazil v roce 2008. Tehdy jich bylo 34. Jedenáct z nich podaly děti do 15 let - šest chlapců a pět dívek.

Problematiku dětských uprchlíků mají na starosti tři resorty - vnitra, práce a školství. Žádosti o mezinárodní ochranu vyřizuje vnitro. Dětští běženci bez doprovodu se dostávají do zařízení pro děti cizince, které zřídilo ministerstvo školství. V Praze takové centrum se třemi desítkami lůžek funguje od roku 2004. Od roku 2007 jsou v něm i mladí, kteří pak chodí do středních škol v metropoli a okolí. Před třemi lety se otevřel tréninkový byt.

Od prosince 2015, kdy se měnil azylový a cizinecký zákon, musí žádost o ochranu podepsat opatrovník dítěte. Tím se většinou stávají sociální pracovníci OSPOD, tedy orgánů sociálně-právní ochrany. Tu má na starosti resort práce. Dětem pomáhají i neziskové organizace. S žádostí o ochranu získávají nezletilí bez doprovodu také zdravotní pojištění. Při pobytu v Česku se zjišťuje, zda děti nemají někde příbuzné, kteří by se o ně mohli postarat.

Podle Šojdrové by přijetím dětí ČR ukázala svou solidaritu při řešení migrační krize. Babiš uvedl, že Česko se má postarat o své sirotky a syrští sirotci nejsou často malé děti, ale chlapci od 12 do 17 let. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. TOP 09 se ve Sněmovně snažila ve středu prosadit návrh, aby dolní komora vládu k přijetí nejméně 50 dětí vyzvala. Požádala o to pak téměř polovina senátorů. Podle prezidenta Miloše Zemana iniciativa europoslankyně Šojdrové souvisí s volbami.

Podle odborníků na migraci patří nezletilí uprchlíci k nejzranitelnějším skupinám a je nutné jim věnovat pozornost. Stávají se totiž často obětí obchodu s dětmi. Bývají nuceni ke krádežím, žebrání či prostituci. Experti připomínají, že při práci s dětskými běženci je nutné brát ohled nejen na to, že pocházejí z jiné kultury, ale hlavně na jejich traumata. Některé děti totiž celý život prožily ve válce.

Počty žádostí o mezinárodní ochranu od nezletilých uprchlíků bez doprovodu v jednotlivých letech

Rok Počet žádostí 2008 34 2009 12 2010 4 2011 8 2012 5 2013 2 2014 6 2015 14 2016 0 2017 0 2018 0 Celkem 85

Zdroj: www.mvcr.cz, statistiky o mezinárodní ochraně