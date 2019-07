Schůzka Zemana,Babiše a Hamáčka v Lánech je odložena o tři hodiny

Brusel - Kvůli prodloužení summitu Evropské unie do úterý se premiér Andrej Babiš pokusí dojednat odklad své úterní odpolední schůzky v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem, které se má účastnit též předseda ČSSD Jan Hamáček. Babiš na dnešní tiskové konferenci řekl, že pokud takový odklad nebude možný, odletí z Bruselu před koncem summitového jednání.

Babiš o možném odkladu schůzky v Lánech mluvil už dnes odpoledne na tiskové konferenci v Bruselu, když komentoval prodloužení summitu Evropské unie. Pokud by se summit v úterý protahoval, plánovat odlet z Bruselu před jeho koncem. "Pan prezident vyšel vstříc požadavku premiéra Andreje Babiše," sdělil ČTK v textové zprávě Ovčáček.

Babiš se chce na schůzce v Lánech pokusit přesvědčit Zemana, aby po více než měsíci vyhověl návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, se kterou Zeman otálí, označila před týdnem za jednu z podmínek pokračování ve vládě koaliční sociální demokracie. Jako jednu z možností uspíšení řešení zmiňovali zástupci ČSSD i podání kompetenční žaloby na prezidenta, Babiš však takovou variantu odmítá. Zeman minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.

Zeman dal ve čtvrtek najevo, že se Staňka v nejbližší době odvolat nechystá. Ústavní právníci se ale shodují v tom, že na rozdíl od rezignace ministra nemá prezident v případě návrhu premiéra na odvolání člena vlády možnost návrh odmítnout. Jednat by pak měl "bez zbytečného odkladu". Zeman argumentuje tím, že mu ústava nestanovuje lhůtu.

Schůzka v Lánech, na kterou je jednání summitu podle Babiše "dobrý trénink", by měla přispět k uklidnění politické krize kolem zdržované změny na postu ministra kultury. Výměnu Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu, se kterou Zeman otálí, označila před týdnem koaliční sociální demokracie za jednu z podmínek pokračování svého působení ve vládě. Jako jednu z možností uspíšení řešení zmiňovali zástupci ČSSD i podání kompetenční žaloby na prezidenta, Babiš však takovou variantu odmítá. Zeman minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.

Hamáček: Pokud nebude schůzka odložena, je úterý zásadní

Úterní schůzka Babiše a Hamáčka se Zemanem na zámku v Lánech je podle Hamáčka zásadní pro další vývoj ve vládě. Řekl to dnes novinářům před jednáním kabinetu, které kvůli Babišově nepřítomnosti povede. Hamáček dnes zopakoval, že pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o tom, kdo budou její ministři, tak nemá smysl ve vládě být.

Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury skončil Antonín Staněk (ČSSD) a nahradil jej místopředseda strany Michal Šmarda. Zeman dal ale ve čtvrtek najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Prezident odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády.

"Všichni víme, že ten klíčový moment je úterý, ale předesílám, za předpokladu, že nám to Evropská rada nezkomplikuje. Já jsem teď mluvil s panem premiérem, on se spojí s panem prezidentem, protože pan premiér nejlépe ví, jaký je odhad vývoje. Pokud se nestane nic mimořádného, klíčové rozhodnutí padne zítra (v úterý)," řekl Hamáček.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na dotaz ČTK odpověděl, že iniciativa je výhradně na straně Babiše a Hamáčka, kteří o schůzku žádali.

Šéf ČSSD pojede za Zemanem s hlavním argumentem, že platí ústava. "Ústava říká, jak prezident postupuje. To si myslím, že je nejsilnější argument a žádný další není potřeba," uvedl. Předseda vlády už dříve řekl, že chce Zemana přesvědčit, aby návrhu sociální demokracie vyhověl. Variantu kompetenční žaloby na prezidenta Babiš odmítá.

V neděli v České televizi Babiš prohlásil, že si nemyslí, že by ČSSD odešla z vlády. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to podle něj de facto předčasné volby. Uvedl také, že by v takovém případě v parlamentu jednal s předsedy stran a ptal se jich, zda chtějí volby, nebo mají jiné řešení. Takový postup by považoval Hamáček za logický. "Samozřejmě co se týká voleb, každá politická strana musí být připravena projít testem voleb, to platí i pro sociální demokracie," doplnil.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jsou předčasné volby krajním prostředkem. Věci, které v současnosti vláda řeší, jako například boj se suchem, by se tím zdržely. Variantu, že by ANO šlo případně do vlády s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, si kvůli programovým rozporům "těžko umí představit".

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) věří, že se premiér, vicepremiér a prezident dohodnou a koalice bude moci pokračovat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nechtěla spor komentovat. "Já myslím, že za nás se velmi podrobně vyjádřil pan předseda Hamáček," uvedla.