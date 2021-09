Schůzka v Praze k dolu Turów podle účastníků přinesla posun

Praha - Dnešní jednání zástupců Polska a Česka o situaci kolem polského hnědouhelného dolu Turów přineslo podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) významný posun v některých bodech. Příští týden bude o věci jednat se svým polským protějškem. Pokrok v řešení česko-polského sporu potvrdil novinářům po jednání v Praze také náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. Upozornil na to, že situaci nadále nelze považovat za vyřešenou. Věří ale v dohodu, přestože Česko a Polsko podle něj hodnotí situaci velmi rozdílně.

Hnědouhelný důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana ale odmítá těžbu přerušit, navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Brabec po jednání zástupců Česka Polska uvedl, že vnímá posun v některých dosud sporných bodech. Ohledně možné dohody ale nechtěl být konkrétní. "Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic," vysvětlil ministr. Dodal, že příští týden, pravděpodobně v pondělí, bude jednat s polským protějškem Michalem Kurtykou, později opět zasednou i odborné týmy.

O posunu v jednání hovořil po schůzce také liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který byl, na rozdíl od Brabce, jednání přítomen. "Jsem rád, že se i po dnešním jednání přiblížil kompromis, který snad bude přijatelný pro obě strany, který snad budou umět schválit obě vlády," uvedl Půta. Liberecký hejtman je přesvědčen o tom, že je nutné najít mechanismus na dlouhodobé řešení problému, aby se země nemusely kvůli každé jednotlivosti obracet k evropskému soudnímu dvoru.

Jistého pokroku bylo na schůzce v Praze dosaženo také podle náměstka polského ministra zahraničí Jablońského. "Ale určitě nadále nelze říci, že situace byla vyřešena," upozornil. Základem pro další jednání by podle něj měla být provizorní dohoda, která byla uzavřena v květnu. Jednání podle něj budou pokračovat příští týden.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v Turówu v řádu 40 až 50 milionů eur (1 až 1,25 miliardy Kč). Podle dřívějších informací by dohoda podle české strany měla obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje v obci Uhelná, která s dolem sousedí.

Brabec ani Půta dnes nechtěli požadovanou částku konkretizovat. Polská strana ale podle nich obdržela vysvětlení toho, co Česko požaduje. "Teď ani nejde o velikost té částky jako spíše o vzájemné pochopení, jak my jsme k té částce došli a co obsahuje," řekl liberecký hejtman. Další jednání by se podle něj mělo konat příští týden od středy.

Cílem podle Půty je, aby teď ani v budoucnu nebyly překračovány limity hluku či prašnosti při těžbě. Smlouva s Polskem by podle něj měla garantovat to, že dokud se bude v dole těžit, budou všechny parametry monitorovány. "Abychom měli pod kontrolou podzemní vody, aby dál nepoklesávala. Abychom měli pod kontrolou a monitorovali například pokles terénu, který může být tou hornickou činností způsoben," poznamenal Půta.

Zaručit, aby v souvislost s těžbou uhlí v dole Turów nebyl ohrožen přístup k pitné vodě na české straně, je podle českého ministra zahraničí Jakuba Kuhánka (ČSSD) jediným cílem vyjednávání. "Případná dohoda s Polskem toto musí jasně obsahovat včetně jasných a právně vymahatelných garancí ze strany Polska," uvedl dnes šéf české diplomacie v tiskové zprávě.

Kulhánkův předchůdce ve funkci Tomáš Petříček (ČSSD) považuje za zarážející, že k jednání o problematice dolu Turów dosud nebyly přizváni zástupci Evropské unie. "Není jasné, proč k jednacímu stolu nebyla pozvána Evropská komise, nebo proč nebyly směrem k našim sousedům učiněny otevřenější a veřejné výzvy požadující respektování evropského práva a rozhodnutí evropských soudů," uvedl Petříček v blogu na serveru Aktuálně.cz.

Podle Česka důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro dnes podle agentury PAP uvedl, že soud neměl v této fázi sporu právo sankci uložit. Upozornil na konkrétní ustanovení unijních předpisů, kde je podle něj doslova uvedeno, že tresty mohou být uplatněny až po vynesení verdiktu, který zatím nepadl. "Máme co do činění s bezprávným chováním Soudního dvora EU spočívajícím v tom, že si přisvojil pravomoci, které mu unijní smlouvy nedávají," je přesvědčen Ziobro.