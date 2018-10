Praha - Prezident Miloš Zeman se v pátek 26. října večer sejde na Pražském hradě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na twitteru to dnes uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Macron do Česka přijede na oslavy stoletého výročí republiky, podle původních informací Elysejského paláce měl do ČR přijet o víkendu.

Macron do Česka přicestuje ze Slovenska, kde bude jednat s prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Peterem Pellegrinim. V Praze ho kromě setkání s prezidentem čeká i schůzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Francouzský prezident do Prahy zamíří v době vrcholících oslav 100. výročí vzniku Československa. V sobotu 27. října se v Praze bude slavnostně otevírat rekonstruovaná historická budova Národního muzea. Babiš na ni pozval řadu státníků, seznam potvrzených jmen Úřad vlády ČR dosud nezveřejnil. Česká armáda už dříve uvedla, že v neděli 28. října se slavnostní přehlídky zúčastní americký ministr obrany James Mattis a piety na Vítkově slovenský prezident Kiska.