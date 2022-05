Schůzi k návrhům ANO proti vysokým cenám energií Sněmovna zamítla

Praha - Opozičnímu hnutí ANO se dnes opět nepodařilo prosadit ve Sněmovně řádnou debatu o svých čtyřech návrzích směřujících proti růstu cen energií a pohonných hmot. Sněmovna po téměř čtyřech hodinách hlasy koaliční většiny neumožnila schválení programu mimořádné schůze, která se tak nakonec nekonala. Předtím se přeli opoziční řečníci s přednostním právem s ministry ohledně energetické bezpečnosti. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) ve zhruba hodinovém projevu obvinil vládu mimo jiné z brutálních lží. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) mu na oplátku řekl, že jeho projev místy připomínal dadaistický obraz od Šumavy k Tatrám. S obdobnou schůzí s téměř stejnými návrhy neuspělo ANO ani loni v prosinci.

"Tuto schůzi jsme svolali proto, abychom zopakovali této vládě, jakým způsobem má řešit krizi v energiích a drahé energie,“ prohlásil Babiš. "Tato vláda není schopna dodat ani ty kompenzace, které navrhuje,“ řekl. Kritizoval vládu třeba za to, jakým způsobem přistoupila k návrhu vyplatit domácnostem příspěvek 5000 korun na dítě. "My jsme navrhovali to, aby lidi uviděli tu pomoc státu na fakturách za elektřinu, plyn a teplo. My jsme to minulý rok udělali, v listopadu a v prosinci jsme snížili na návrh bývalé ministryně financí DPH z 21 procent na nulu," řekl mimo jiné.

Babiš po zamítnutí programu schůze novinářům řekl, že jednání dopadlo, jak očekával. Vadilo mu to, že za hnutí ANO mohla diskutovat jen čtveřice politiků s přednostním právem. "Koalice jenom potvrdila, že nemá vůbec zájem o těchto věcech diskutovat," uvedl. Vláda je podle něj v případě pomoci občanům bezradná. "Peníze jsou a my v rámci těch bodů navrhovali konkrétní zdroje. Bohužel vláda nechce pomoci. Je bezradná, protože ani neumí pomoci, nevědí, jak to udělat," řekl Babiš.

Kupka naopak řekl, že za Babišovy éry závislost země na ruském plynu a ruských surovinách stoupla. Také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) obvinil bývalou Babišovu vládu z toho, že neudělala nic pro energetickou bezpečnost Česka a pro snížení závislosti v některých energiích na Rusku. "Tak to prostě je. A my si s tím poradíme," řekl Síkela. Postavil se proti zrušení DPH na energie a tvrzení opozičních řečníků označil mimo jiné za nepravdy.

"Vláda dělá velmi, velmi málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje," prohlásila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Síkelovi vzkázala, že ve svém vystoupení neřekl nic. Také předseda SPD Tomio Okamura i předseda klubu poslanců SPD Radim Fiala kritizovali vládu za nečinnost.

Není jasné, kdy a zda vůbec se někdy bude Sněmovna body z dnešní schůze zabývat. První z předloh na návrhu programu schůze, novela zákona o dani z přidané hodnoty, má za cíl osvobození pohonných hmot od daně z přidané hodnoty. Vláda s návrhem vyslovila nesouhlas. Nově by měly být podle návrhu hnutí ANO pohonné hmoty osvobozeny od DPH stejně jako služby spojené s jejich dodáním a také jejich dovoz pro osobní spotřebu. V současné době spadají pohonné do základní sazby 21 procent. Odvádí se z nich navíc i spotřební daň. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové poslanci ANO pouze požadují, aby stát vrátil lidem to, co vybere na daních kvůli inflaci navíc.

Následující trojice návrhů zákonů reaguje na růst cen energií z posledních měsíců. Jde o osvobození od DPH u elektřiny a plynu, využití peněz z prodeje emisních povolenek na kompenzace domácnostem i návrh na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Opatření už loni předložila bývalá Babišova vláda, ale nový kabinet Petra Fialy (ODS) je stáhl z projednávání. Ani s touto trojicí návrhů nynější vláda nesouhlasí.

Neschválením programu navrhované mimořádné schůze skončilo jednání sněmovního pléna pro tento týden. Poslanci se sejdou v úterý na pokračování řádné schůze, která začala minulý týden.