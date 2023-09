Schůze Sněmovny ke schvalování vládního balíčku bude pokračovat ve středu

Praha - Sněmovna dnes podle očekávání nedokončila třetí čtení sporného vládního konsolidačního balíčku, který má vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu. Na základě dohody poslaneckých klubů přerušila Sněmovna tuto schůzi do příští středy 27. září do 09:00. Přerušení navrhl předseda klubu ODS Marek Benda, když se předtím neúspěšně pokusil prosadit jednání i po dnešní 14:00. To ale jménem opozičních klubů ANO a SPD vetovala předsedkyně prvního z nich Alena Schillerová.

"Nebudeme pomáhat pětikoalici prosazovat nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii," zdůvodnila Schillerová veto. Benda následně požádal o přerušení schůze, čímž dnešní jednací den skončil o něco dříve, než měl. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středy a v pátky, vždy mezi 09:00 a 14:00. Případné snahy vládního tábora o rozšíření těchto dnů a hodin může opozice zablokovat.

Dnes vystoupili především opoziční řečníci s přednostním právem, kteří kritizovali vládu i její předlohu. Jako první promluvil předseda SPD Tomio Okamura, po něj předseda klubu SPD Radim Fiala a následně předseda ANO Andrej Babiš. Samotná rozprava k balíčku začala až po víc než 4,5 hodinách od začátku schůze, kdy se dostal na řadu první řádně přihlášený poslanec bez přednostního práva. Do rozpravy se v tu dobu hlásily tři desítky poslanců.

V příštím roce by měl balíček pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon. Babiš dnes opět prohlásil, že balíček nikdo nepotřebuje a že by měl být zrušen.

Expremiér Babiš: Fialova vláda zdaňuje občany inflací, je její příčinou

Vláda zdaňovala loni a letos občany inflací, jejíž je příčinou, a likviduje všechny cenami elektřiny, prohlásil dnes ve Sněmovně bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Uvedl to ve zhruba dvouhodinovém projevu před schvalováním vládního konsolidačního balíčku, který je podle něj balíčkem daňovým. Obvinil kabinet, že devastuje zemi a je nejprolhanější v historii. Přiznal, že smyslem jeho obstrukčního vystoupení je zabránit přijetí balíčku, od něhož si vláda slibuje snížení rozpočtového schodku.

"My chceme zabránit tomu, aby ten daňový balíček byl přijat, abyste znovu snížili životní úroveň," uvedl šéf ANO. Podle něj lidi "padají do chudoby" a "je potřeba daně vybírat, ne zvyšovat, a čerpat peníze z evropských fondů". "Žádné zdanění skutečně nepotřebujeme," řekl Babiš.

"Tahle vláda devastuje naši zemi. Vy jste vedli zemi do katastrofy a stále lžete. Vy zkrátka berete lidem peníze a sami hodujete. Vy jste způsobili inflaci, vy jste zdanili občany inflací," uvedl expremiér. "To není konsolidační balíček, to je daňový balíček. Ten balíček je o ničem a nepřinese nic," řekl. Podle Babiše jeho vláda předala kabinetu Petra Fialy (ODS) "ve skvělé kondici". Podle koalice naopak Babišův tým v době covidové pandemie nesmyslně stát zadlužil.

Babiš označil svého nástupce v čele vlády za "mimoně". "Fialový plyšový mimoň ničí naši zemi," uvedl. Hnutí ANO podle jeho předsedy pořídilo v prodejně hraček vlasatou plyšovou postavičku fialové barvy, kterou Babiš označil za mimoně. Získá ji od něj jeden z občanů, kteří mu pošlou seznam údajných lží současného premiéra.

Šéf ANO stejně jako předseda SPD Tomio Okamura kritizoval jako propagandu záměr ministerstva vnitra realizovat roční reklamní kampaň v hodnotě 42 milionů korun, jejímž cílem je představit vládní kroky. Podle opozičních lídrů je skutečným smyslem podpora vládních stran v evropských a krajských volbách v příštím roce.

Babiš se po deseti dnech vrátil k označování současného režimu v Česku za "novou totalitu", i když minulé úterý po opětovných odmítavých reakcích koaličních politiků připustil, že se o totalitu nejedná. "Ano, není to totalita, ale je to něco nového," řekl tehdy předseda ANO. Dnes ale už v úvodu svého projevu prohlásil: "My skutečně žijeme v době nové totality, je prezentována hlavně veřejnoprávními médii." Důkazem je podle Babiše to, že opoziční zástupci jsou podle něj umlčováni v médiích a vláda si obsazuje posty ve státní správě, jako by měla být u moci 40 let. "Taková koncentrace moci, to tu ještě nebylo. Všude si dosazujete lidi všude," prohlásil.

Expremiér v projevu kritizoval vládu za migrační nebo bytovou politiku, přičemž poukázal na to, že Nadace Agrofertu, který již dříve označil za svou firmu, i když jej musel kvůli zákonu o střetu zájmů převést do svěřenských fondů, přispívá lidem na pořízení bytů. Postěžoval si, že představitelé ANO nejsou zváni na otevírání nových obchvatů a částí dálnic, i když jejich výstavba začala za vlád s účastí ANO. "Oni žijou z naší práce, oni se chlubí naší prací," řekl na adresu vládní koalice.

Babiš také zpochybnil vybudování strategického podnikatelského parku v lokalitě letiště Plzeň-Líně, jehož jádrem se má stát továrna na výrobu bateriových článků pro elektromobily, takzvané gigafactory. Podle expremiéra nevznikne. "V Plzni aj tak nejsou lidi, nejsou a nebudou," řekl Babiš.

Po expremiérovi se žádný řečník s přednostním právem do debaty před schvalováním balíčku nepřihlásil. Do rozpravy se písemně přihlásily tři desítky poslanců, všichni z klubu ANO. Sněmovna se k hlasování o podobě konsolidačního balíčku nedostala, pokračovat bude ve středu 27. září.

Okamura (SPD) označil konsolidační balíček za paskvil, který postrádá logiku

Vládní konsolidační balíček je podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury paskvil, který postrádá veškerou logiku. Okamura to dnes uvedl v úvodu závěrečného kola schvalování balíčku, od kterého si vláda slibuje snížení rozpočtového deficitu. Šéf SPD v projevu, který trval půldruhé hodiny, vyzval Sněmovnu, aby umožnila opakování druhého čtení, v němž by poslanci mohli navrhovat další úpravy balíčku. Po Okamurovi obsadil sněmovní řečniště na zhruba hodinu šéf klubu SPD Radim Fiala s obdobně kritickým projevem vůči předloze i koaliční vládě Petra Fialy (ODS).

Kvůli vystoupení řečníků s přednostním právem se Sněmovna zatím k vlastnímu schvalování konsolidačnímu balíčku nedostala. Po Radimu Fialu se ujal slova předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Podle koalice jsou obsáhlé projevy opozičních lídrů pouze obstrukční snahou oddálit závěrečné projednání předlohy.

Okamura označil konsolidační balíček za "obludnou změť daní a odvodů". Vláda podle šéfa SPD navrhla v rámci úsporných opatření škrty bez hlavy "jak příslovečná cvičená opice". "Obírá občany o poslední haléře, je zločinná a měla by odejít," míní Okamura, který by rád po příštích sněmovních volbách usedl v budoucí vládě a opatření současného kabinetu zrušil. "Kdyby jste byli demokrati, tak odstoupíte a umožníte jinou vládní konstelaci," prohlásil Okamura.

Současný kabinet označil předseda SPD za "vládu diletantů, tedy nekompetentních laiků", v níž podle něj není žádný skutečný ekonom. Česko má ze zemí EU "nejhorší růst HDP, respektive pokles", podotkl Okamura. Vládě vytkl, že podle něj "posílá horem dolem americkým zbrojařům a ukrajinským oligarchům", zatímco české občany "sdírá z kůže". "Plně vám věří jen dvě procenta občanů, to je rekord," upozornil Okamura s odkazem na průzkumy veřejného mínění.

Okamura kritizoval i jednotlivé vládní strany. "To je jeden sexuální skandál za druhým, kterým obtěžujete úřednice," vzkázal Pirátům. Lidovcům vyčinil za "kolaboraci" se Sudetoněmeckým krajanským sdružením, které podle něj zakládali nacisté. Neušetřil ani premiéra Fialu, kterému vytkl, že se s ním za dva roky neutkal v televizní diskusi. "Chlapsky je to srab," vzkázal ministerskému předsedovi.

Předseda frakce SPD Fiala soudí, že vládní návrh nepovede ke konsolidací veřejných financí, ale naopak k poklesu veřejných příjmů, ke zvýšení schodku a ke snížení příjmů příjmů a životní úrovně lidí i konkurenceschopnosti firem. "Toto plošné zvýšení daňového zatížení poškodí každého českého občana," prohlásil. Výsledkem bude podle Fialy hospodářská recese v kombinaci s inflací.

Vzhledem k postupu jednání je prakticky jisté, že Sněmovna se dnes k hlasování o podobě konsolidačního balíčku nedostane. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středy a v pátky, vždy mezi 09:00 a 14:00. Závěrečná debata tak bude pokračovat s největší pravděpodobností příští týden ve středu.

Sněmovna schválila program mimořádné schůze ke konsolidačního balíčku

Sněmovna schválila hned po zahájení dnešního jednání program mimořádné schůze svolané z podnětu koalice k závěrečnému projednání sporného konsolidačního balíčku. Rychlé hlasování o návrhu programu vyplynulo z dohod koaličního a opozičního tábora. Řečníci s právem přednostního vystoupení se tentokrát přihlásili o slovo až po schválení pořadu schůze. Navzdory tomu se očekává, že třetí čtení vládní předlohy dnes neskončí a bude pokračovat příští týden ve středu. Sněmovna může schvalovat zákony podle jednacího řádu jen do 14:00.

Jako první dnes dorazil k řečništi lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Po něm má vystoupit šéf klubu tohoto hnutí Radim Fiala a následně předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Před Okamurovým projevem se snažila ztišit poslance debatující mezi sebou v jednacím sále předsedající Olga Richterová (Piráti). "Kolegové a kolegyně, opusťte sál," řekla, čímž vzbudila mezi zákonodárci pobavení.

Okamura pak ve vystoupení mimo jiné prohlásil, že vláda chce v příštích dvou letech zvýšit lidem daně o 100 miliard korun. Konsolidační balíček označil za obludnou změť v daních a odvodech, vládu obvinil z diletantismu.

Konsolidační balíček je jediným bodem programu mimořádné schůze. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středy a v pátky, vždy mezi 09:00 a 14:00. Případné snahy vládního tábora o rozšíření těchto dnů a hodin může opozice zablokovat. V červencovém úvodním kole trvala poslanecká debata o konsolidačním balíčku více než 27 hodin čistého času. Druhé čtení začátkem září vyplnilo přibližně 17 hodin.

Předloha má pomoci podle vlády zlepšit stav státního rozpočtu. V příštím roce by měl pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon. Opoziční poslanci předložili na osm desítek pozměňovacích návrhů. Ze středečního jednání rozpočtového výboru vyplynulo, že drtivá většina z nich nemá šanci ve Sněmovně uspět.