Schůze k pandemické novele pokračuje, Skopeček odebral slovo poslanci SPD

Praha - Rozhořčení v řadách SPD vzbudil dnes na ránem ve Sněmovně postup předsedajícího Jana Skopečka (ODS), když odebral slovo zákonodárci tohoto opozičního hnutí Oldřichu Černému. Poslanci SPD pokračovali v obstrukci projednávání pandemické novely předkládáním změn programu schůze. Černý v této souvislosti hovořil zhruba hodinu a půl o vládní novele veterinárního zákona, v podstatě četl její důvodovou zprávu. Skopeček poslance několikrát upozornil na to, že neargumentuje, proč chce předlohu na program zařadit. Nakonec jeho vystoupení přerušil.

"Nikdy jsem si nemyslel, že nám budete odebírat slovo. To je od vás velmi demokratické," komentoval Skopečkovy kroky předseda poslanců SPD Radim Fiala. Jeho námitku proti postupu předsedajícího Sněmovna zamítla. Předseda SPD Tomio Okamura pak opakoval, že pandemický zákon podle něho omezuje svobody občanů, přičemž upozornil na to, že slovo poslanci SPD odebral předsedající za ODS. Z koaličních řad se při Okamurově vystoupení ozývalo bouchání do lavic.

Okamura si pak stěžoval na to, že mu jeden z poslanců ODS řekl "vole". Skopeček v reakci vyzval všechny zákonodárce, aby na Okamuru nevykřikovali vulgárně ani slušně.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) varoval, že předsedající schůze budou postupovat jako Skopeček i nadále. "Návrh na doplnění pořadu schůze není o tom, že se tu čtou hodinové projevy," zdůraznil. Fiala naopak tvrdil, že poslanci SPD postupuji přesně podle jednacího řádu. To bude pěkná parlamentní demokracie, když nám budete odebírat slovo, dodal.

Sněmovna se od úterního dopoledne, kdy schůze začala, nedostala ani po 18 hodinách debaty k hlasování o schválení programu. Zatím jen rozhodla o tom, že bude pandemickou novelu projednávat ve stavu legislativní nouze.

Poslanci SPD celou noc navrhovali, jak by se podle nich měl program schůze doplnit. Před 06:30 se jich v tomto bloku hlásilo podle předsedy lidovecké frakce Marka Výborného ještě 14. Koaliční frakce mohou snahy SPD o zařazení nových bodů do programu vetovat, aniž by poslanci o těchto návrzích hlasovali.