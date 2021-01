Schůze k odškodňovacímu zákonu by mohla být příští týden

Praha - Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k odškodňovacímu zákonu a návrhu na zavedení korespondenční volby, kterou iniciovali zástupci opozičních ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by se mohla uskutečnit příští týden. Na dotaz ČTK to na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Projednat návrh na zavedení korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí chce opozice i v reakci na to, že prezident Miloš Zeman vyhlásil termín říjnových sněmovních voleb oproti zvyklostem už v prosinci. K navrhovatelům předlohy patří zmíněné tři strany, Piráti a STAN. "V rámci Evropské unie jsme jedním z posledních států, který korespondenční volbu svým občanům neumožňuje," řekla minulý týden předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Jde podle ní o desetitisíce až statisíce lidí.

Odškodňovací zákon předložili poslanci TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN. Stát by měl podle předlohy platit podnikatelům plnou výši fixních nákladů, pokud kvůli vládním opatřením museli činnost zcela zastavit. V případě omezení činnosti by šlo o náhradu poloviny fixních nákladů. Patří k nim nájemné, splátky půjček a leasingů, výdaje na energie, pojištění a na údržbu, servis nebo skladování dlouhodobého majetku, a také jiné nezbytné provozní výdaje. Menšinová vláda ANO a ČSSD se k předloze postavila záporně.

Zástupci stran dnes také potvrdili, že nevyhoví vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Vláda podle opozice ignoruje její konstruktivní návrhy. Komunisté podpoří kabinet v dnešním hlasování za podmínky, že se k 1. únoru budou moct vrátit do škol všichni žáci prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturanti. KSČM chce, aby stav nouze platil maximálně do 14. února.