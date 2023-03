Schützová byla na Vasově běhu desátá, Persson ukončil norskou vítěznou sérii

Mora (Švédsko) - Desáté místo obsadila Sandra Schützová na Vasově běhu a postarala se o nejlepší výsledek českých běžců na lyžích v 99. ročníku slavného závodu. Do cíle 90 kilometrů dlouhé trasy ve švédské Moře doběhla se ztrátou přes 14 a půl minuty na vítěznou Norku Emilii Fletenovou.

Závod mužů vyhrál vedoucí muž seriálu Ski Classics Švéd Emil Persson a ukončil nadvládu norských lyžařů, kteří kralovali předchozím deseti ročníkům. Nejlepší z českých běžců Jan Šrail za ním na 23. místě zaostal o čtyři minuty.

Schützová vylepšila loňskou 17. příčku. "Letošní Vasák mě sakra bolel, ale 10. místo beru všema deseti a jsem za něj opravdu moc ráda. Bojovala jsem do konce a nechala tam úplně všechno. Od začátku mi to nechutnalo, byla jsem strašně unavená," uvedla na instagramu.

"Ráno nás všechny překvapil prašánek, s kterým nikdo nepočítal. Občas se to zkrátka nepotká. Mrzí mě to, ale o to víc si vážím dnešního umístění. Letos to byl pro mě jednoznačně nejtěžší závod, jak fyzicky, tak psychicky," svěřila se jednatřicetiletá rodačka z Jilemnice, která je v průběžném pořadí Ski Classics osmá.

Sedmadvacetiletý Persson i třicetiletá Fletenová ovládli Vasův běh poprvé. Zatímco Švéd oplatil ve finiši pěti závodníků loňskou těsnou porážku Andreasi Nygaardovi, Fletenová triumfovala s více než dvouminutovým náskokem před Norkou Silje Slindovou. Její dvojče Astrid Slindová, která obhajovala vítězství, doběhla pátá den poté, co skončila desátá na klasické třicítce na mistrovství světa v Planici.

Vasův běh, závod Ski Classics v dálkovém lyžování ve Švédsku (90 km): Muži: 1. Persson (Švéd.) -0,3, 2. Nygaard (Nor.) 3:37:43,3, 3. Stadaas (Nor.) -1,0, ...23. Šrail -4:02,3, 49. Štoček (oba ČR) -10:32,5. Průběžné pořadí Ski Classics: 1. Persson 2220, 2. Novak (Švéd.) 1275, Riege (Nor.) 1272, ...28. Šrail 484, 34. Štoček 413. Ženy: 1. Fletenová 4:04:08,4, 2. S. Slindová (obě Nor.) -2:32,6, 3. Dahlová (Švéd.) -3:59,7, ...10. Schützová -14:36,5, 15. Grohová (obě ČR) -20:40,8. Průběžné pořadí Ski Classics: 1. Dahlová 1850, 2. Smedaasová (Nor.) 1825, 3. Fletenová 1653, ...8. Schützová 1026, 20. Grohová 611.