Lenzerheide (Švýcarsko) - Mistrem světa v cross country horských kol v Lenzerheide se stal počtvrté za sebou a celkem posedmé domácí Švýcar Nino Schurter. Dobrou formu ze sezony přetavil ve stříbro Ital Gerhard Kerschbaumer, bronz získal Nizozemec Mathieu van der Poel. Ondřej Cink dojel šestnáctý, Jan Škarnitzl dvacátý. Jaroslav Kulhavý skončil až v páté desítce. Závod žen vyhrála překvapivě Američanka Kate Courtneyová.

Dvaatřicetiletý Schurter nabídl tisícovkám svých fanoušků podél trati takticky dokonalé představení. Od začátku jezdil v čele, a přestože jeho tempu stačil Kerschbaumer, suverén posledních sezon a úřadující olympijský šampion měl situaci pod kontrolou. Zvýšením tempa nedopustil, aby se k vedoucímu duu dotáhl Van der Poel a na konci předposledního z osmi okruhů setřásl i Itala.

Kerschbaumer dorazil do cíle o 11 sekund později, Van der Poelovo manko bylo ještě o minutu větší. Od světového šampionátu v Champéry v roce 2011, kdy slavil jediný titul z MS v olympijské disciplíně cross country Kulhavý, dokázal Schurtera v boji o světové medaile porazit pouze v roce 2014 Francouz Julien Absalon. V norském Hafjellu tehdy Schurter dojel druhý. Dnešním triumfem se Švýcar dotáhl na Absalona co do počtu cenných kovů z individuálních závodů MS, Absalon ale vyhrál pouze pětkrát.

Držitel bronzu z MS 2015 Cink byl sice po úvodním kole až na konci třetí desítky, ale probojoval se postupně dopředu. Podobně se dral vpřed i Škarnitzl, zatímco po prvním okruhu osmnáctý Kulhavý byl v konečném účtování až čtyřiačtyřicátý. Jan Vastl závod nedokončil.

Američanka Courtneyová vyhrála MS bikerek, Škarnitzlová byla 18.

Se stříbrem se musela spokojit Dánka Annika Langvadová, bronz si vyjela Emily Battyová z Kanady. Nejlepší z českých závodnic Jitka Škarnitzlová skončila osmnáctá.

O životním úspěchu teprve dvaadvacetileté rodačky z Kalifornie se rozhodlo v posledním sedmém okruhu zhruba sedm minut před koncem. Mistryně světa z Nového Města na Moravě před dvěma lety Langvadová jezdila dlouho neohroženě v čele, ale Courtneyová její náskok stahovala. V osudný moment se Langvadová zastavila při výjezdu do kopce ve spleti kořenů, zatímco Američanka zůstala v sedle. Langvadová už nenašla síly na odpověď a do cíle dojela s mankem 47 sekund, Battyová ztratila téměř dvě minuty.

"Byl to dnes velmi těsný závod. Snažila jsem se udržovat průběžně co nejmenší odstup, jet pořád stejně a zůstat pozitivně naladěná. Když jsem se k Annice dotáhla, bylo třeba jet chytře. Věřila jsem, že má chvíle přijde. A opravdu přišla," uvedla v rozhovoru pro web Mezinárodní cyklistické unie Courtneyová, která má za sebou první sezonu mezi elitou. Loni byla na světovém šampionátu druhá v závodě žen do 23 let.

Pikantní na duelu o zlato bylo, že Courtneyová s Langvadovou letos na začátku sezony vyhrály společně prestižní Cape Epic, maratonský etapový závod dvojic. "Je to pro mě samozřejmě po všech stránkách jedinečný triumf. Nesoustředila jsem se však na Anniku, ale na sebe. Věděla jsem už z Cape Epicu, jak moc silná je, to mi tedy věřte," ujistila s úsměvem Courtneyová. "Ale držela jsem se svého plánu a ten zafungoval, kompletně vše do sebe zapadlo, jak mělo," dodala.

Bez medaile nakonec skončila Švýcarka Jolanda Neffová. Domácí favoritka a obhájkyně loňského titulu z australského Cairns jezdila takřka celý závod na čtvrté pozici a nedokázala ji vylepšit. Za vítězkou zaostala o dvě a čtvrt minuty. Pětačtyřicetiletá norská legenda Gunn-Rita Dahleová-Flesjaaová, jež vyhrála MS v letech 2002 a 2004 až 2006, byla devátá.

Škarnitzlová měla ztrátu více než sedmi minut. Karla Štěpánová obsadila 27. příčku s více než desetiminutovým mankem, Hana Ježková dojela pětačtyřicátá.

Muži - elite (33,6 km): 1. Schurter (Švýc.) 1:29:21, 2. Kerschbaumer (It.) -11, 3. M. Van der Poel (Niz.) -1:14, 4. Avancini (Braz.) -1:53, 5. Vogel -1:54, 6. M. Flückiger (oba Švýc.) -2:00, 7. Carod -2:16, 8. Sarrou (oba Fr.) -2:38, 9. Braidot (It.) -2:45, 10. Litscher (Švýc.) -3:04, ...16. Cink -4:25, 20. Škarnitzl -4:31, 44. Kulhavý -7:37, Vastl (všichni ČR) nedokončil.

Ženy - elite (29,4 km): 1. Courtneyová (USA) 1:34:55, 2. Langvadová (Dán.) -47, 3. Battyová (Kan.) -1:58, 4. Neffová (Švýc.) -2:13, 5. Wloszczowská (Pol.) -3:15, 6. Smithová (Kan.) -3:39, ...18. Škarnitzlová -7:07, 27. Štěpánová -10:38, 45. Ježková (všechny ČR) -2 kola.