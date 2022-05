Schröder se vzdal nominace do dozorčí rady ruského Gazpromu

Berlín - Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder se vzdal nominace do dozorčí rady ruského energetického koncernu Gazprom. Bývalý politik Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) na sociální síti LinkedIn napsal, že tak učinil už před delší dobou a že své rozhodnutí sdělil firmě. Pravost příspěvku si agentura DPA nechala potvrdit v okolí exkancléře.

Ruský energetický gigant Schrödera do dozorčí rady nominoval na začátku února. Valná hromada podniku je plánována na 30. červen.

Schröder, který německou vládu vedl v letech 1998 až 2005, se už vzdal členství v dozorčí radě jiného ruského energetického koncernu Rosněfť. Ropná společnost minulý pátek oznámila, že Schröder své působení ve funkci neprodlouží. Oznámení přišlo jen den poté, co rozpočtový výbor Spolkového sněmu odebral Schröderovi peníze na kancelář, na kterou měl z veřejných peněz jako bývalý šéf německé vlády nárok.

Schröder, který působil také ve společnostech Nord Stream a Nord Stream 2, v Německu čelí tvrdé kritice za to, že se po ruské invazi na Ukrajinu nevymezil vůči Rusku a ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, kterého v minulosti označil za přítele a čistokrevného demokrata. Ještě dva měsíce po ruském vpádu na Ukrajinu deník The New York Times zveřejnil rozhovor, v němž exkancléř vyjádřil ochotu využít svého vztahu s Putinem ke zprostředkování rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem.

Nynější německý kancléř Olaf Scholz (SPD) Schrödera po jeho rozhodnutí opustit Rosněfť vyzval, aby se vzdal i dalších činností pro ruské firmy. Čtyři organizace SPD požádaly o spuštění řízení o vyloučení Schrödera ze strany.