Schranz věří, že když Slavia zopakuje výkon jako v Istanbulu, postup ji nemine

Praha - Ofenzivní univerzál Ivan Schranz je přesvědčen, že pokud fotbalisté pražské Slavie v domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy proti Fenerbahce Istanbul zopakují stejný výkon jako při venkovní výhře 3:2, postup je nemine. Osmadvacetiletý slovenský reprezentant je rád, že po rozvolnění opatření proti koronaviru může být hlediště zaplněné z více než poloviny.

"Vidím to tak, že to bude podobný zápas, jaký jsme odehráli u nich. Fenerbahce je velmi dobrý soupeř. Musíme se dobře připravit, dobře do toho vstoupit a podat takový výkon, jako jsme podali tam. Když splníme všechny požadavky, které jsou na nás od trenérů kladeny, věřím, že budeme oslavovat postup dál," řekl na tiskové konferenci Schranz.

Po několika měsících, během nichž mohla v Česku na sportovní akce maximálně tisícovka diváků, došlo od konce minulého týdne k rozvolnění opatření a navýšení kapacity. Do hlediště největšího stadionu v zemi v Edenu smí dorazit až 10.185 lidí.

"S lidmi jsou to úplně jiné zápasy než bez nich. Trošku jsme si to naťukli už v neděli v lize s Bohemians, ta atmosféra je úplně jiná. Já i celý tým se na ten zápas těšíme o to víc i díky tomu, že znovu dorazí fanoušci," uvedl Schranz.

V úvodním utkání v Turecku vzhledem k absencím v sestavě nastoupil netradičně na pravém kraji obrany. "Neprotestoval jsem. Byl jsem trochu překvapený. Je to velká zodpovědnost, za vámi už někdy žádný hráč není, jen brankář. Takže trochu jiná úloha," podotkl Schranz.

"Vzal jsem to za své, trenéři mi věřili, chtěli mě tam využít. Za to jsem jim vděčný, že mám jejich důvěru a i v tak těžkém zápase mě dají na takový post. Snažil jsem se jim to vrátit a budu se o to snažit i v dalším zápase," řekl Schranz, který by tentokrát už na beku hrát neměl, jelikož se po karetním trestu vrací Alexander Bah.

Na Schranzově straně hrál v úvodním utkání levý bek Ferdi Kadioglu, který dal gól a patřil k nejlepším hráčům Fenerbahce. "Ověřil jsem si, že ve Fenerbahce jsou výborní hráči. Kadioglu byl velmi dobrý, rychlý a nepříjemný. Pozor si ale musíme dát na všechny hráče, jako jsme si dali pozor v prvním zápase. Musíme podat kvalitní a disciplinovaný výkon, to je náš cíl," dodal Schranz.