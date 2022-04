Schranz: Nálada je trošku jiná, každý vnímá, že jsme už hodně daleko

Praha - Podle ofenzivního univerzála Ivana Schranze je v kabině cítit, že fotbalisty Slavie ve čtvrtek čeká velký zápas. Pražané nastoupí doma k odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu a po úvodní venkovní remíze 3:3 mají velkou šanci na postup, jímž by vyrovnali klubové pohárové maximum. I když se týmy utkají už počtvrté v sezoně, Schranz je přesvědčen, že se stále mohou překvapit.

"Nálada je možná trošku jiná, než to bylo v předchozích utkáních. Jsme už v soutěži hodně daleko, každý to vnímá, každý se těší. Nějaký zásadní rozdíl ale není, stále jdeme podle našich zažitých věcí. Snažíme se připravit co nejlépe na tento rozhodující zápas," řekl na tiskové konferenci Schranz.

Ve Slavii ho čeká první čtvrtfinále pohárů, vloni ani v roce 2019 při tažení mezi nejlepší osmičku týmů v Evropské lize ještě v Edenu nebyl. "Hrát čtvrtfinále je velká věc, ať už je to Evropská liga, Konferenční liga nebo Liga mistrů. Myslím, že kluci, kteří to hráli předtím, to neberou jako nějakou rutinu. Konferenční liga se navíc hraje prvním rokem, takže i pro ostatní kluky je to něco nového," uvedl Schranz.

Slovenský reprezentant je přesvědčen, že soupeři se stále mají čím překvapit, byť se utkají už počtvrté v sezoně. Vedle souboje z minulého týdne Slavia už ve skupině prohrála v Rotterdamu 1:2 a doma remizovala 2:2.

"Feyenoord je asi jeden z nejlepších týmů, proti kterým jsme tento rok hráli. To se ale dá čekat, protože jsme v Evropě už daleko. To je přirozené. Doma jsme s nimi smolně ztratili body, poučili jsme se z toho. Teď jsem zase u nich v závěru dokázali srovnat my," poznamenal Schranz.

"Vždy se dá něco zlepšit. Jak v obraně, tak i v ofenzivě. Děláme vše pro to, abychom chyby, které jsme udělali v prvním utkání, neopakovali. Máme výborné trenéry. Určitě najdou nějaké jejich slabiny a věci, které by je mohly překvapit. Chceme podat dobrý výkon a oslavit postup," doplnil osmadvacetiletý hráč.

Slávisté mohou postupem vyrovnat pohárové maximum svých předchůdců, kteří v roce 1996 došli do semifinále Poháru UEFA. "Určitě je to velká motivace, není to ale ta naše největší motivace vyrovnat nějaké maximum nebo rekord. Chceme se dostat co nejdál, porazit Feeynoord a postoupit. To je hlavní," konstatoval Schranz.

V nedělním ligovém utkání s Pardubicemi byli spolu s obráncem Alexanderem Bahem jedinými dvěma hráči, kteří nastoupili v základní sestavě i v Rotterdamu. Jinak udělal trenér Jindřich Trpišovský devět změn.

"Hodně hráčům to přišlo vhod, někteří toho opravdu mají dost. Sezona je náročná, hrajeme celou dobu čtvrtek a neděle. Máme skvělé hráče, široký kádr. Každý může hrát a dát tomu všechno. S Pardubicemi jsme i proto neměli problém a zvítězili jsme 4:0," uvedl Schranz.