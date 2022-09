Schranz bude chybět Slavii s poraněnou hlavou i obratlem nejméně šest týdnů

Praha - Fotbalový útočník Slavie Ivan Schranz po zápase Evropské konferenční ligy s Ballkani skončil v nemocnici na neurochirurgii se zraněním hlavy a krční páteře. Slovenský reprezentant má prasklinu spánkové kosti, očnice a obratle a podle klubového webu bude chybět minimálně šest týdnů. Pravděpodobně tak už nezasáhne do podzimní části sezony.

"Velmi smutné zprávy. Ivan Schranz hospitalizován na neurochirurgii ÚVN se zraněními hlavy a krční páteře. Ivane, držíme palce a jsme s tebou," uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík na twitteru. "A pro podzim tak bohužel přicházíme o dalšího klíčového hráče," posteskl si předseda představenstva úřadujícího ligového vicemistra.

Pokud by Schranzova rekonvalescence trvala šest týdnů, mohl by ještě stihnout závěr podzimní části, která končí kvůli mistrovství světa netradičně už v polovině listopadu. Pražané ale na webu uvedli, že slovenský univerzál už Slavii do konce podzimu na hřišti nepomůže.

Slávisté mají už na marodce obránce Jana Bořila, Davida Hovorku, záložníka Tomáše Holeše a zraněný je i nigerijský ofenzivní hráč Yira Sor. V neděli čeká Pražany ligový šlágr s mistrovskou Plzní, po reprezentační pauze pak zbytek Konferenční ligy.

Devětadvacetiletý slovenský fotbalista Schranz v závěru čtvrtečního duelu s Ballkani (3:2) dostal úder kolenem do hlavy a opustil hřiště na nosítkách. "Se Schranzíkem jsme si psali v noci, jeho stav se následně rapidně zhoršil. Poranění hlavy i krčního obratle je velké, situace na hřišti tak i vypadala. Je to pro nás i pro něj těžká zpráva, přejeme mu všichni brzké uzdravení," řekl trenér Jindřich Trpišovský.