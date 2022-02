Schoutenová získala v hromadném závodu třetí zlato v Pekingu

Peking - Závěrečné olympijské závody rychlobruslařů s hromadným startem vyhráli Belgičan Bart Swings a Irene Schoutenová. Nizozemská hvězda završila soutěže na ledovém oválu v Pekingu ziskem třetího zlata a celkově čtvrtého cenného kovu. Swings navázal na stříbro z premiérového představení disciplíny na předchozích hrách v Pchjongčchangu a pro Belgii vybojoval první zlato ze zimních olympijských her po 74 letech.

Devětadvacetiletá Schoutenová, jež už v Pekingu ovládla vytrvalostní závody na 3000 a 5000 metrů a v závodě družstev získala bronz, porazila v závěrečném finiši Ivanii Blondinovou z Kanady o šest setin sekundy. Před čtyřmi lety získala v hromadném závodu bronz. Třetí dojela ve finále plném pádů Italka Francesca Lollobrigidaová. Kvůli zranění z tréninku nenastoupila k poslednímu startu v Pekingu Nikola Zdráhalová.

"Nikola si v přípravě, v tréninku, způsobila natažení přitahovače stehna a bohužel za těchto okolností není schopna do takového závodu nastoupit," uvedl lékař rychlobruslařů na olympiádě Jaroslav Grodl.

Zdráhalovou nyní čeká v Číně standardní léčba, další vyšetření absolvuje příští týden po návratu do Česka. "Uvidíme, zda bude potřeba nějaká specializovaná péče, i to, jak dalece ji zranění pustí do dalších závodů v sezoně," dodal Grodl.

"Je to hra. Ne vždycky vyhraje ta nejrychlejší, potřebujete taky štěstí. Já ho dneska měla. Byla jsem rychlá, ale měla taky trochu štěstí," řekla Schoutenová. "Normálně se držím s týmovou kolegyní, ale ta dneska spadla, takže jsem musela změnit taktiku a jet sama za sebe. Jsem šťastná, že můj plán vyšel," dodala s narážkou na krajanku Marijke Groenewoudovou, která stejně jako v semifinále skončila na zemi.

Třicetiletý Swings rovněž předvedl v závěru závodu skvělý finiš a přespurtoval všechny soupeře. Naposledy na ZOH uspěla belgická sportovní dvojice Micheline Lannoyová a Pierre Baugniet v krasobruslení v roce 1948.

"Je to historický úspěch a je to neuvěřitelné," prohlásil Swings, jenž pod pěti kruhy startoval potřetí v kariéře. "Vždycky si chci zvyšovat laťku a to další po stříbru je zlato. Vím, že to bylo hodně ambiciózní, ale byl to sen, na kterém jsem pracoval. Věděl jsem, že se dneska může stát cokoliv, tak jsem do toho šel naplno a nakonec jsem to dokázal," radoval se.

O další cenné kovy se podělili Korejci. Druhý skončil Čchong Če-un, obhájce zlata I Sung-hun má bronz. Souboj s dvojicí korejských rychlobruslařů těsně prohrál trojnásobný mistr světa Joey Mantia z USA a po fotofiniši skončil pod stupni vítězů čtvrtý.

Dalším karambolem v Pekingu skončil sen o obhajobě zlata pro Nanu Takagiovou. Japonka ztroskotala v semifinále po pádu ve stejné zatáčce, v níž skončila na zemi i ve finále soutěže družstev. V té její zaváhání stálo Japonky zlato.

Závod s hromadným startem:

Muži: 1. Swings (Belg.) 63, 2. Čchong Če-un 40, 3. I Sung-hun (oba Korea) 20, 4. Mantia (USA) 10, 5. Aldoškin (Rus.) 6, 6. Cučija (Jap.) 6, 7. Wenger (Švýc.) 4, 8. Ičinohe (Jap.) 3, 9. Bergsma (Niz.) 3, 10. Odor (Rak.) 2.

Ženy: 1. Schoutenová (Niz.) 60, 2. Blondinová (Kan.) 40, 3. Lollobrigidaová (It.) 20, 4. Kilburgová (USA) 10, 5. Kim Pone-um (Korea) 6, 6. Maltaisová (Kan.) 6, 7. Zujevová (Běl.) 4, 8. Satová (Jap.) 3, 9. Pechsteinová (Něm.) 3, 10. 10. Czyszczonová (Pol.) 2.