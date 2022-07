Scholz věří, že německá veřejnost i přes těžkosti bude s Ukrajinou solidární

Berlín - Ukrajina si zaslouží podporu Německa v boji proti ruské invazi, dokud to bude nutné. Německý kancléř Olaf Scholz to dnes prohlásil v pořadu veřejnoprávní televize ZDF, ve kterém odpovídal na dotazy veřejnosti. Řekl rovněž, že je přesvědčen, že německá veřejnost nehledě na současné hospodářské a energetické těžkosti takovou solidaritu Ukrajině poskytne.

"S Ukrajinou budeme solidární tak dlouho, dokud bude třeba, aby se mohla bránit krvavé a brutální ruské invazi," řekl Scholz. Na dotaz, zda jsou obyvatelé Německa připraveni Ukrajinu dlouhodobě podporovat vzhledem k sankcím, které tvrdě dopadají i na západní země, odpověděl kancléř, že v pokračující solidaritu nadále věří.

"Jsem přesvědčen, že podpora veřejnosti k naší podpoře Ukrajiny je nezbytná. Věřím ale, že solidarita veřejností s Ukrajinou bude pokračovat, dokud to bude nutné," řekl. Dodal, že k podpoře demokracie a právního státu, za což Ukrajina bojuje, je německá veřejnost zavázána.

V reakci na rychle rostoucí ceny energií a zvyšující se inflaci Scholz uvedl, že vláda nenechá nikoho na holičkách. K cenám energií kancléř poznamenal, že Německo pracuje na snížení závislosti na Rusku. "Nelze to změnit přes noc, ale pracujeme na tom," řekl.

Scholz poznamenal, že poslanci Spolkového sněmu dnes schválili balík opatření, které umožní rychlejší budování zdrojů obnovitelné energie. Obnovitelné zdroje, jako jsou větrné, solární či vodní elektrárny, se nyní na produkci elektrické energie v Německu podílí z takřka padesáti procent, do roku 2030 by to ale mělo být nejméně 80 procent. Aby bylo možné takový cíl dosáhnout, chce Německo pro větrné elektrárny vyčlenit dvě procenta své rozlohy.