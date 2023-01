Scholz v parlamentu slíbil podporu Kyjevu a to, že nezavleče NATO do války

Berlín - Rozhodnutí poskytnout německé tanky Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi je správné a Ukrajina se i v budoucnu dočká z Berlína další podpory. Dnes to poslancům Spolkového sněmu řekl kancléř Olaf Scholz. Zároveň vyzval Němce, aby se kvůli německé podpoře Ukrajiny nebáli a důvěřovali vládě, neboť Berlín jedná v přísně shodě se spojenci. Vláda tak podle Scholze učiní vše, aby předešla zavlečení Severoatlantické aliance do války s Ruskem.

Na úvod projevu Scholz ocenil Německo za to, jak pro mnohé nečekaně dobře překonalo hospodářské a energetické problémy způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. "Před rokem by si jen málokdo pomyslel, že to bez ruského plynu zvládneme," řekl kancléř a připomenul, že Německo v posledních třech týdnech dokončilo již tři plovoucí terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG). Také hospodářství výzvy podle kancléře dobře zvládlo.

"Ukázali jsme, co je v nás," řekl Scholz. Nyní je podle něj třeba, aby se toto úsilí a nové německé tempo přeneslo i do ochrany klimatu a k přechodu k čistým energetickým zdrojům.

Rusko podle kancléře svou útočnou a imperiální válkou proti Ukrajině zcela změnilo bezpečnostní principy, které v Evropě platily od druhé světové války. "To, že hranice nelze měnit silou," řekl kancléř s tím, že ruská invaze se stala dějinným obratem. Proto je podle kancléře nutné Ukrajině pomáhat, a to i vojensky.

Dnešní rozhodnutí dodat Ukrajině německé tanky Leopard 2 považuje Scholz za správné a dodal, že Berlín k tomuto rozhodnutí dospěl v přísné shodě se spojenci. Takto chce postupovat i dále, protože to je cesta, jak předejít zavlečení NATO do války s Ruskem.

Tanky Leopard 2 jsou podle Scholze mocné zbraňové systémy, proto i v této souvislosti mají mnozí Němci starosti z dalšího vývoje. "Těmto spoluobčanům bych chtěl říct, aby mi důvěřovali, aby důvěřovali vládě. Budeme nadále jednat tak, abychom rizikům pro Německo předešli," dodal.