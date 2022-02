Scholz v Kyjevě vybízel Moskvu ke snížení napětí a k dialogu

Kyjev - Německý kancléř Olaf Scholz v Kyjevě prohlásil, že čeká od Ruska jasné kroky ke snížení napětí, a ujistil o připravenosti Německa a dalších západních zemí k dialogu s Moskvou o evropské bezpečnosti. V úterý bude Sholz v Moskvě jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

"Jsme připraveni k serióznímu dialogu s Ruskem o problémech evropské bezpečnosti," řekl Scholz novinářům po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Scholz oznámil, že Německo poskytne Ukrajině nový úvěr ve výši 150 milionů eur (asi 3,7 miliardy Kč), a varoval, že Západ je připraven uvalit "dalekosáhlé a a účinné sankce", pokud Rusko poruší územní celistvost Ukrajiny.

Scholzův hostitel na tiskové konferenci zdůraznil, že se s kancléřem shodl v přístupu k jednáním o urovnání konfliktu na východě Ukrajiny, dál ale trvají rozpory ohledně rizik, jaké představuje spuštění nově postaveného plynovodu Nord Stream 2. Ten má po dně Baltu přivádět do Německa ruský plyn s pominutím Ukrajiny a dalších tranzitních zemí a Berlín se jen chladně staví k možnosti, že by se projekt mohl stát součástí nových západních sankcí v případě ruského útoku na Ukrajinu.

Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina dál usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance. "Uvědomujeme si, že členství v alianci by zaručilo naši bezpečnost a územní celistvost," prohlásil prezident. V souvislosti s odjezdem západních diplomatů a ukrajinských oligarchů z Ukrajiny oznámil, že jeho rodina zůstává v Kyjevě.

Rozruch v Londýně, Kyjevu i Moskvě dnes vyvolalo vyjádření ukrajinského velvyslance v BBC, že by Kyjev - aby zabránil válce s Ruskem - by mohl pozastavit své ambice ohledně vstupu do NATO. Velvyslanec následně své vyjádření popřel jako nedorozumění, snaha Ukrajiny o členství v alianci je totiž zakotvena v ústavě země.

Rusko, které soustředilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, a vyvolalo tak obavy z invaze, tvrdí, že nemá v úmyslu sousední zemi napadnout. Domáhá se však o Západu záruk, že Ukrajina nevstoupí do NATO. USA a celá aliance ale trvají na zachování politiky otevřených dveří a právu Ukrajiny svobodně si vybrat vlastní spojence.