Scholz slíbil, že vláda využije všechny prostředky k návratu dřívějšího života

Berlín - Nový německý kancléř Olaf Scholz v vládním prohlášení ve Spolkovém sněmu slíbil, že jeho vláda využije všechny prostředky k překonání pandemie a k návratu dřívějšího života. Rovněž ujistil, že "semaforová" vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálů (FDP) vytvoří "moderní Německo", přičemž hlavní prioritou vlády, týkající se všech resortů, bude boj s klimatickou změnou.

"Spolková vláda nepromarní jediný okamžik a použijeme každou možnou páku, dokud nedostaneme zpátky svůj dřívější život a své svobody," řekl Scholz. "A učiníme vše, co je nutné, pro spolkovou vládu tu nejsou žádné červené linie," dodal kancléř. Scholz slíbil, že bude mobilizovat všechny demokratické prostředky státu vůči "menšině extremistů" odmítajících očkování. "To, co dnes máme v Německu, je popírání skutečnosti, absurdní konspirační historky, záměrné dezinformace a násilný extremismus," prohlásil Scholz.

Zároveň znovu apeloval na obyvatele, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Situace tuto zimu by podle něj byla jiná, kdyby bylo více lidí naočkováno nebo mělo třetí dávku vakcíny.

Nová koaliční vláda v příštích letech vybuduje moderní Německo, slíbil nástupce kancléřky Angely Merkelové. "Spolková vláda, která teď pod mým vedením zahajuje práci, bude vládou pokroku," prohlásil Scholz. Jen s pomocí technického pokroku se podle něj může Německo stát klimaticky neutrální zemí a zároveň obstát v globální konkurenci.

"Síla pokroku" se ukazuje právě v pandemii, dodal kancléř a poukázal na to, že vakcína vyvinutá v Německu (Pfizer/BioNTech) zachránila na celém světě životy milionům lidí. Očkovací látka firmy BioNTech je podle něj "nejlepším důkazem, že chytrý pokrok, chytrá inovace a chytrá modernizace činí svět lepším".

Scholz řekl, že německý průmysl a hospodářství čeká "největší transformace za posledních nejméně 100 let". "Za námi je 250 let, kdy byl náš blahobyt založen na spalování uhlí, ropy a plynu. Nyní je před námi zhruba 23 let, během nichž musíme opustit a opustíme fosilní paliva," řekl Scholz s dodatkem, že do roku 2045 musí být Německo klimaticky neutrální a přispěje k úspěchu pařížské klimatické dohody.

Následující desetiletí má být podle Scholze desetiletím investic do budoucnosti. "Jde o to položit základy nového technologického věku," zdůraznil. Konkrétně ohlásil miliardové investice do bytů, železnic, dobíjecích stanic, pobřežních větrných parků, fotovoltaiky a elektrických sítí. Příští čtyři roky chce vláda podle Scholze učinit Německo strukturálně připravené na budoucnost.

Kancléř potvrdil už dříve ohlášené plány vlády, například více než zdvojnásobení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Ve stejném roce má po německých silnicích jezdit 15 milionů elektromobilů. Scholz také mimo jiné řekl, že Německo je zemí přistěhovalců, ale musí zlepšit jejich integraci a musí usnadnit příchod zahraničních pracovníků. Největším ohrožením demokracie je podle něj pravicový extremismus.