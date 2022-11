Scholz požádal čínského prezidenta, aby využil svého vlivu na Rusko

Peking - Německý kancléř Olaf Scholz požádal při návštěvě Číny prezidenta Si Ťin-pchinga, aby v souvislosti s válkou na Ukrajině využil svého vlivu na Rusko. Oba politici se shodli na nepřijatelnosti jaderných hrozeb. Scholz přijel na několikahodinovou návštěvu do Číny jako první vůdce členské země Evropské unie a skupiny vyspělých států světa G7 od začátku pandemie covidu-19. Jeho cesta ale vyvolala pochybnosti v Německu i jinde v Evropě, uvádí stanice BBC.

Na tiskové konferenci v Pekingu Scholz tuto kritiku odmítl se slovy, že v krizi je více než kdy jindy spolu nutné jednat. "Je to dobré a správné, že jsem dnes v Pekingu," řekl.

Tématem jednání byla také situace na Ukrajině. Kancléř požádal Sia, aby využil svého vlivu na Rusko. Vyzval rovněž ruského prezidenta Vladimira Putina, aby neodmítal prodloužení dohody o vývozu obilí z Ukrajiny. "Z hladu se nesmí dělat další zbraň," řekl Scholz. Dohoda vyprší 19. listopadu.

Požádal rovněž čínského prezidenta, aby "se aktivně podílel na boji proti hladu ve světě". Jako významné země poskytující půjčky mají podle kancléře Německo a Čína mimořádnou odpovědnost a musejí bránit dalšímu zadlužování nejchudších států.

Si je podle Scholze stejně jako on názoru, že je nepřijatelné hrozit jadernými zbraněmi. Jejich použitím by Rusko překročilo hranici, jakou si stanovily země světa, sdělil Scholz. Čína je podle něj "velká země", která má odpovědnost za světový mír.

Čína čelí ve světě kritice kromě jiného za potlačování lidských práv menšin. K tomu Scholz řekl, že považuje "za důležité říci, že je přesvědčen" o univerzálním charakteru lidských práv.

Tisková konference se konala po Scholzově setkání s premiérem Li Kche-čchiangem, při němž došlo i na téma Tchaj-wanu, který Čína považuje za svou součást. "Praktikujeme stejně jako USA a další státy politiku jedné Číny. Dal jsem jasně najevo, že jakákoli změna ve statusu Tchaj-wanu musí proběhnout klidnou cestou nebo za vzájemné shody," sdělil Scholz.

K jednání o ekonomických tématech řekl, že ekonomické vztahy musejí být vzájemné a založené na principu rovnosti. Scholz se do Číny vydal v době, kdy je doma kritizován za to, že prosadil čínské státní rejdařské společnosti majetkový vstup do terminálu v hamburském přístavu. Část ministrů na to reagovala s rozhořčením.

BBC k tomu uvádí, že nikdo si není jist, proč je Scholz jako bývalý hamburský starosta v této věci tak odhodlaný. Někteří komentátoři se domnívají, že jeho motivem bylo přivézt Si Ťing-pchingovi "dárek".