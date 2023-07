Scholz podpořil rumunské členství v Schengenu, věří v něj ještě letos

Berlín - Německo učiní vše, aby se Rumunsko ještě v letošním roce stalo členem schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Dnes to na tiskové konferenci s rumunským premiérem Marcelem Ciolakem v Berlíně prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz. Vstup Rumunska do Schengenu zablokovalo loni v prosinci Rakousko, které se společně s Nizozemskem vyslovilo i proti začlenění Bulharska.

"Německo podporuje Rumunsko, aby se ještě letos stalo plným členem schengenského prostoru," řekl Scholz. Uvedl, že Rumunsko pro vstup učinilo hodně a začlenění si zaslouží.

"Osobně kancléři Scholzovi děkuji za jeho podporu. Německo se ukázalo jako upřímný přítel Rumunska," řekl Ciolacu. "S Německou podporou počítáme," dodal.

Vláda rakouského kancléře Karla Nehammera rozhodnutí vetovat vstup Rumunska do Schengenu zdůvodnila tím, že přes rumunské území vedou trasy, po kterých převáděči pašují migranty do Rakouska i do jiných zemí Evropské unie. Vídeň také poukazovala na to, že Rumuni zaujímají čtvrté místo mezi zeměmi, odkud pašeráci pocházejí. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen k tomu uvedl, že rozhodnutí rakouské vlády mimořádně lituje.

Tématem jednání rumunského premiéra a německého kancléře byla ruská invaze na Ukrajinu a její dopady. Scholz ocenil Rumunsko za jeho podporu Ukrajině a také Moldavsku, které se cítí kvůli ruskému vlivu ohroženo. "Ukrajinu je třeba dále podporovat," řekl Ciolacu. Scholz uvedl, že je potřeba se připravit na dlouhodobou podporu, protože válka nemusí brzy skončit.

Aleš Zápotocký lep