Scholz: Plán obnovy Ukrajiny musíme vypracovat ještě před koncem války

Berlín - Musíme podpořit obnovu Ukrajiny i s ohledem na její cestu do EU, řekla dnes podle agentury Reuters v Berlíně Ursula von der Leyenová na úvod mezinárodní konference o obnově Ukrajiny. Mezinárodní koordinační platforma pro rekonstrukci musí podle ní vzniknout co nejdříve, nejlépe do konce roku, či začátkem roku příštího. Také německý kancléř Olaf Scholz, který jednání se šéfkou Evropské komise pořádá, se podle agentury DPA vyslovil pro co nejrychlejší vypracování plánu rekonstrukce, a to ještě před koncem války. Berlínská konference podle místních médii není "dárcovskou konferenci", ale o debatou expertů o způsobech, jak Ukrajině pomoci s poválečnou obnovu.

"Nemáme času nazbyt, rozsah destrukce je ohromný. Světová banka odhaduje náklady na 350 miliard eur (8,7 bilionu Kč)," řekl von der Leyenová. Dodala, že EU je připravena koordinovat rekonstrukční opatření. "Nevíme, kdy tato válka skončí, ale skončí. A až se to stane, budeme nadále stát po boku Ukrajiny v jejím boji za bezpečnost, svobodu a demokracii," řekl na konferenci Scholz.

Na úvod promluvil prostřednictvím videokonference i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který řekl, ruské rakety a íránské drony zničily v posledních týdnech více než třetinu ukrajinské energetické infrastruktury. "Rusko ničí všechno, takže bude pro nás obtížně zvládnout zimu," řekl též Zelenskyj.

Berlínské konference se účastní odborníci a zástupci některých vlád, mezinárodních organizací a občanské společnosti. Podle spolkové vlády cílem setkání nejsou konkrétní finanční závazky, ale diskuse o nástrojích pomoci. Některá německá média hovoří o novém Marshallově plánu s odkazem na americký program obnovy západní Evropy po druhé světové válce.

Už v pondělí se v Berlíně konalo německo-ukrajinské hospodářské fórum na toto téma, které jednalo o možných soukromých investicích. Scholz na něm mimo jiné uvedl, že "kdo dnes investuje do obnovy Ukrajiny, investuje do budoucí členské země EU".