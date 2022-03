Scholz obhajoval dovoz energií z Ruska, odmítl také nasazení NATO na Ukrajině

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz znovu obhajoval dovoz energetických surovin z Ruska a odmítl také nasazení NATO na Ukrajině. Zároveň však prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se může spolehnout na solidaritu Německa. Scholz také ocenil mimořádnou roli zemí jako Polsko, Česká republika nebo Slovensko při přijímání ukrajinských válečných uprchlíků.

Šéf německé vlády řekl, že krátkodobě nevidí možnost, jak se obejít bez dodávek energetických surovin z Ruska. Německo přitom podle něj dlouhodobě chce ukončit svou závislost na ruské ropě, plynu a uhlí. "Ale udělat to ze dne na den by znamenalo uvrhnout naši zemi a celou Evropu do recese," varoval Scholz. O aktuální situaci kolem ruské agrese na Ukrajině mluvil při parlamentní debatě o rozpočtových výdajích.

"Ohroženy by byly statisíce pracovních míst. Celá průmyslová odvětví by se ocitla nad propastí," řekl kancléř. Už nyní podle něj uvalené sankce tvrdě dopadají na německé občany, a to nejen v podobě vysokých cen pohonných hmot. Scholz dodal že jedná podle zásady, že sankce nesmí evropské státy zasáhnout tvrději než ruské vedení.

Německý kancléř zároveň Ukrajinu ujistil německou solidaritou a odmítl zatažení NATO do války s Ruskem. Slyší prý hlasy těch, kteří požadují bezletovou zónu nebo vyslání mírových jednotek NATO na Ukrajinu, ale jakkoli je to těžké, Německo na to nepřistoupí. Je třeba trvat na tom, že nesmí dojít k přímé konfrontaci mezi NATO a Ruskem, zdůraznil Scholz den před mimořádným aliančním summitem v Bruselu. "NATO se nestane stranou válečného konfliktu," ujistil kancléř, který také požadoval okamžité ukončení války. "Zbraně musí mlčet, a to ihned," řekl.

Scholz připustil, že nikdo nemůže říct, zda stávající jednání mezi Ukrajinou a Ruskem povedou k úspěchu. Ujistil však že Německo neopomine žádný pokus o znovunastolení míru na kontinentě. S ukrajinským prezidentem Zelenským i šéfem Kremlu Vladimirem Putinem opakovaně hovořil a ruský prezident podle něj "musí slyšet pravdu o válce na Ukrajině". "A tato pravda zní: Válka ničí Ukrajinu. Ale válkou Putin ničí i budoucnost Ruska," prohlásil šéf německé vlády.

Scholz Ukrajinu dále ujistil, že se může spolehnout na německou pomoc. Připomněl, že Německo od začátku války dodává Kyjevu zbraně a výzbroj a společně s partnery zavedlo bezprecedentní sankce, které jsou účinné a jsou neustále přitvrzovány.

Také ukrajinští uprchlíci jsou podle Scholze v Německu vítáni. Kancléř poděkoval za soucit a solidaritu. Desetitisíce lidí podle něj otevřely nejen svá srdce, ale také své domy a byty. Mimořádný výkon tu podaly především Polsko, Česká republika, Slovensko, Moldavsko, Rumunsko a Maďarsko, vyzdvihl Scholz.

Německo zatím oficiálně přijalo více než 232.000 ukrajinských uprchlíků, mnohem menší Česká republika ještě více. Podle úterního vyjádření premiéra Petra Fialy přišlo od zahájení ruské vojenské invaze do České republiky zatím kolem 300.000 běženců.