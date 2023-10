Scholz: Německo stojí na straně Izraele, oběti Hamásu jsou i Palestinci v Gaze

Berlín - Německo stojí rozhodně na straně Izraele a zároveň hledá cesty pro humanitární pomoc Palestincům v Pásmu Gazy, kteří jsou rovněž oběti radikálního hnutí Hamás. Dnes to ve Spolkovém sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Zdůraznil, že Izrael má právo se bránit, varoval ale Írán a libanonské radikální hnutí Hizballáh před zapojením se do konfliktu.

"Izrael má právo se bránit, zároveň musíme s dodávkami vody, potravin a léků pomoci Gazanům, kteří jsou rovněž oběťmi Hamásu," řekl Scholz, který v úterý navštívil Izrael. "Byla to pro mě důležitá cesta, protože jsem chtěl přímo na místě zopakovat svá dřívější prohlášení, že v této těžké době je místo Německa po boku Izraele," řekl.

Podle Scholze je nezbytné zabránit rozšíření konfliktu do dalších částí Blízkého východu. "V tom jsme se v rozhovorech s představiteli Jordánska, Egypta, Turecka a Kataru shodli," uvedl s tím, že by to pro region bylo zničující. "Chci proto zopakovat, že Írán, Hizballáh a jejich prostředníci se nesmí zapojit do konfliktu. Byla by to vážná chyba," dodal.

Scholz poslancům rovněž řekl, že se v Tel Avivu setkal s rodinami Izraelců, jejichž příbuzné unesl Hamás do Pásma Gazy. "Prioritou je propuštění rukojmí," zdůraznil.

Scholz v parlamentu hovořil v rámci vládního prohlášení k nadcházejícímu summitu Evropské unie, který se bude konat 26. a 27. října. Dodal, že o Izraeli unie intenzivně jedná a že celý evropský blok za Izraelem stojí.