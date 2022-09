Scholz: Německo s Evropou musí reagovat na mocenské ambice Ruska

Berlín - Rusko se snaží prosadit v Evropě jako imperiální mocnost, na což musí Německo s evropskými zeměmi reagovat. Dnes to v projevu na konferenci německé armády prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz. Zdůraznil, že Německo dostojí svým závazkům bránit východní členy Severoatlantické aliance a že do modernizace své armády investuje další peníze.

"Ruskou válku jsem označil jako historický přelom, protože to překonává vše, co jsme nejen v Evropě od konce studené války zažili," řekl Scholz o ruské invazi na Ukrajinu. "Těžce vyzbrojená jaderná mocnost se snaží v Evropě násilím změnit hranice. Pokud by Rusko uspělo, mír v Evropě by byl na dlouhou dobu minulostí," řekl.

Podle kancléře již není možné zachování současného stavu a nestačí ani zvláštní zbrojní fond, který Německo pro svou armádu po ruské invazi připravilo. Armáda tak získala prostředky o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč) k modernizaci. Scholz řekl, že Německo investuje do armády další peníze a že připravit se musí celá Evropa.

"NATO zůstane garantem bezpečnosti na kontinentu, ale evropské země musí převzít větší odpovědnost," řekl Scholz. Německo je podle něj připraveno k tomu, aby se postavilo do čela bezpečnosti Evropy. Zdůraznil také, že německá armáda bude bránit každý centimetr spojeneckého území.