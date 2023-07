Scholz: Německo chce zahraniční pracovníky, odmítá ale nelegální migraci

Berlín - Německo má zájem o pracovníky ze zahraničí k udržení svého blahobytu, chce ale omezit nelegální migraci. Dnes to na letní tiskové konferenci prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz. K boji proti převáděčům a migraci bez potřebných dokladů řekl, že Německo v tomto tažení spolupracuje mimo jiné s Českou republikou.

"Máme dohody s Polskem a také s Českem," řekl Scholz. Česko a Polsko se s Německem dohodly na opatřeních zaměřených na ostrahu hranic, aby se předešlo opětovnému zavedení stálých kontrol na společném pomezí. Německo také provádí četnější namátkové kontroly na svých hranicích, včetně té s Českem.

Kvůli vysokému počtu migrantů, kteří se bez potřebných dokladů snaží dostat do Německa, požadovaly spolkové země Sasko a Braniborsko obnovení kontrol na hranicích s Českem a Polskem. To ale spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová odmítla. Mimo jiné uvedla, že takové omezení by nejvíce dolehlo na příhraniční regiony a na pendlery, kteří denně hranice překračují.

Podobně se dnes vyjádřil Scholz. "Otevřené hranice jsou jedním z největších evropských výdobytků," řekl.

Kancléř rovněž hovořil o potřebě pracovníků ze zahraničí, a to i ze zemí mimo Evropskou unii, neboť se bez nich Německo při udržování blahobytu neobejde. Uvedl, že je potřeba v práci nahradit silné ročníky, které odcházejí do důchodu. "A zajistit jim také důchody," řekl.

Na konci června poslanci Spolkového sněmu schválili návrh zákona, jehož cílem je usnadnit kvalifikovaných pracovníkům přistěhování do Německa. Zákon zavádí bodový systém, který bere v potaz pracovní zkušenosti, znalost jazyka, věk nebo vztah k Německu. Usnadňuje rovněž vstup do Německa odborníkům z oboru informačních technologií, kterým sice chybí univerzitní titul, ale prokážou, že určitou kvalifikaci mají.