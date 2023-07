Scholz nečeká propad Francie do nestability

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz nepředpokládá, že by se Francie pod tlakem nynějších nepokojů propadla do nestability. Dnes to prohlásil v letním rozhovoru s veřejnoprávní televizi ARD. Řekl také, že Německu podobný scénář nehrozí. V reakci na růst popularity populistické až krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) uvedl, že problémy se stranami špatné nálady mají i jiné země včetně těch skandinávských.

"Nepočítám, že by se Francie stala nestabilní, i když snímky tamního dění jsou znepokojivé," řekl. Francouzský prezident Emmanuel Macron kvůli násilnostem v zemi odřekl oficiální návštěvu Německa, kam původně plánoval přicestovat dnes. "Macrona chápu, udělal bych to samé," uvedl Scholz o odřeknuté návštěvě. Dodal, že s francouzským prezidentem se v poslední době osobně vídal při různých příležitostech v podstatě každý týden.

To, že by v Německu hrozil výbuch násilí jako ve Francii, Scholz nepředpokládá. "Nejsou k tomu žádné předzvěsti," uvedl. V této souvislosti zmínil loňská varování AfD a dalších německých radikálních uskupení, které varovaly před vlnou nespokojenosti obyvatel, kteří se přes zimu odmítnou uskromňovat kvůli podpoře Ukrajiny proti Rusku. "Žádný zuřivý podzim a ani zuřivá zima, jak bylo slibováno, se nekonaly," uvedl Scholz.

AfD je nyní na vrcholu popularity, v průzkumech veřejného mínění je se zhruba 20 procenty na druhém místě za opoziční konzervativní unií CDU/CSU a před Scholzovou sociální demokracií (SPD). "Strany špatné nálady nejsou jen německým fenoménem. Jsou i ve Skandinávii nebo Rakousku," řekl. Uvedl, že proti nim platí spolehlivost a vzájemné vycházení. "To je základem pro méně pravicového populismu," dodal.

Ukrajina podle Scholze ví, že během války se členem NATO nestane Ukrajina ví, že dokud bude pokračovat válka s Ruskem, do Severoatlantické aliance nevstoupí. Dnes to v letním rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Dodal, že válka nakonec může trvat déle, proto je důležité zajistit dlouhodobou podporu Ukrajiny. "Jedno je jisté a ví to i Ukrajina, několikrát to také bylo formulováno - do NATO Ukrajina nevstoupí, dokud bude válka," řekl Scholz. Reagoval tak na otázku o velkých ukrajinských očekáváních před červencovým summitem NATO v Litvě. "Jednou z podmínek pro vstup je, že země nesmí mít žádné nevyřešené územní spory se svými sousedy," uvedl. Scholz v rozhovoru hájil německou zbrojní pomoc Ukrajině, kterou označil po Spojených státech za druhou největší. Reagoval tak na kritiku, že některé malé státy v přepočtu na hrubý domácí produkt (HDP) poskytují Kyjevu větší podporu. Uvedl, že moderní zbraně, které Německo posílá na Ukrajinu, mají sloužit ke znovudobytí ukrajinského území, nikoli k útokům na Rusko. Na otázku, komu patří Krym, jasně odpověděl, že je ukrajinský. Tento autonomní poloostrov Rusko v roce 2014 anektovalo. "Musíme se připravit na to, že válka může trvat déle," odpověděl Scholz na dotaz, zda nastane mír na Ukrajině dříve, než kancléři skončí jeho první mandát v čele německé vlády. Spolkové volby se v Německu budou konat na podzim 2025.