Scholz chce, aby evropský systém protiraketové ochrany byl do pěti let

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz chce, aby evropský systém společné protiraketové obrany existoval do pěti let. Kancléř to prohlásil v dnes zveřejněném rozhovoru pro média skupiny Funke. O účast na protiraketovém deštníku má vedle Německa prozatím zájem 14 evropských zemí včetně Česka a Slovenska.

"Doufám, že obranný štít bude stát v příštích pěti letech," řekl Scholz. "Vláda nyní jedná s výrobci různých systémů, aby mohla připravit konkrétní rozhodnutí," poznamenal.

Scholz vytvoření evropské protivzdušné obrany navrhl v srpnu v Praze, kde vystoupil s projevem na Karlově univerzitě. Vedle Německa, Česka a Slovenska se k projektu připojily také Británie, Norsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgie, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Rumunsko a Slovinsko.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová uvedla, že Evropa by si mohla pořídit izraelský systém Arrow 3. Země také usilují o pořízení dalších amerických protivzdušných kompletů Patriot, kterým je už nyní vyzbrojen bundeswehr nebo nizozemská armáda. Cílem má být výrazné zvětšení raketového deštníku propojením několika systémů a zvýšená ochrana před balistickými raketami či útoky bezpilotních letounů.