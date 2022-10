Scholz: Budoucnost Německa je v CO2 neutralitě a energetické bezpečnosti

Erfurt/Berlín - Spojením Německa srostlo to, co k sobě patří. Dnes to v Erfurtu během oslav k 32. výročí znovusjednocení země prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Zdůraznil, že společná budoucnost Němců je v klimatické neutralitě a energetické bezpečnosti. Řekl také, že ruský prezident Vladimir Putin útokem na Ukrajinu ohrožuje mírové uspořádání Evropy vzešlé po pádu železné opony.

"Zhroucení železné opony a německé znovusjednocení doprovázela demokratická hnutí v celé východní Evropě," řekl Scholz. Poznamenal, že mnoho východoevropských zemí poté vstoupilo do Evropské unie, která představuje svobodnou a demokratickou společnost se sociálně-tržním hospodářstvím. "To je to, co nás činí silnými. Pozvány do našeho společenství demokracie jsou i další země," řekl.

Symbol demokratizace východní Evropy a znovusjednocení Německa považuje kancléř za mimořádně důležitý. "Obzvláště dnes, kdy jsme svědky ohrožení mírového uspořádání Evropy," řekl. Ukrajinu Scholz ujistil, že na německou podporu se může spolehnout. "Budeme pomáhat, dokud to bude potřeba," řekl.

Německo má před sebou podle kancléře další úkoly. "Budoucnost bude vypadat jinak než současnost, protože chceme být neutrální v emisích oxidu uhličitého," řekl s tím, že to zemi promění a že změna posílí německý blahobyt.

Investicemi do obnovitelných energetických zdrojů a společným evropským postupem se nejen Německo stane energeticky nezávislé. "Aby už nás nikdo nemohl vydírat energiemi," prohlásil kancléř. "Když budeme jednotní, tak se to podaří," dodal.