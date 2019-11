Schodek státního rozpočtu ke konci října klesl na 19,6 miliardy Kč

Vývoj státního rozpočtu od roku 2006 do roku 2019.

Vývoj státního rozpočtu od roku 2006 do roku 2019. ČTK/ČTK

Praha - Schodek státního rozpočtu ke konci října klesl na 19,6 miliardy korun ze zářijových 21 miliard korun. Loni ke konci října rozpočet vykázal přebytek 5,7 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Pro letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard korun.

Meziroční srovnání je podle úřadu ovlivněno mimo jiné faktem, že v loňských prvních měsících získal rozpočet z EU mimořádně 21 miliard korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013.

Bez započítání těchto mimořádných jednorázových příjmů 21 miliard Kč byl meziroční schodek vyšší o 4,2 miliardy Kč. Schodek rozpočtu po očištění celkového vlivu peněz z EU a finančních mechanismů, tedy příjmů i výdajů na tyto projekty, dosáhl ke konci října 10,9 miliardy Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek přebytek 2,4 miliardy, což znamená meziročně horší saldo o 13,3 miliardy Kč.

Koncem října dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1,221 bilionu Kč, celkové výdaje pak 1,24 bilionu korun.

"Celkově vidíme nižší daňové příjmy, ale i nižší výdaje, než s čím počítá plán státního rozpočtu. O výsledku hospodaření v tomto roce tak rozhodnou investice, které postupně rostou. V případě, že by nebyl naplněn jejich plán, ušetřené prostředky by vykompenzovaly slabší výběr daní, a státní rozpočet by dospěl ke svému plánovanému deficitu 40 miliard Kč," komentoval čísla analytik Raiffeisenbank František Táborský.

Příjmy státního rozpočtu bez vlivu prostředků z EU a finančních mechanismů a bez započtení privatizačních prostředků převedených do příjmů v březnu (18 miliardy Kč) meziročně vzrostly o 68,8 miliardy korun.

Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla i nadále daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž 12,3procentní tempo spolu s téměř osmiprocentním růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 45,5 miliardy Kč.

V meziročním srovnání rostlo ještě rychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (placené poplatníky), a to o 41,2 procenta. Výrazný meziroční růst inkasa daně z příjmů právnických osob o 6,9 procenta odráží příznivé ekonomické výsledky firem a podnikatelů. Celkové inkaso daně z přidané hodnoty 239,8 miliardy Kč bylo meziročně vyšší o 4,4 procenta.

Celkové výdaje byly o 113,5 miliardy Kč, tj. o 10,1 procenta nad úrovní stejného období minulého roku. Proti skutečnému čerpání v roce 2018 rozpočet předpokládá jejich růst o 9,6 procenta. Meziroční růst ovlivnily zejména sociální dávky vyšší o 37,8 miliardy Kč, zejména vlivem vyšších výdajů na důchody.