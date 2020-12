Schodek rozpočtu bude podle ekonomů vyšší, čekají novelu

Praha - Schválený státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun je podle ekonomů, které oslovila ČTK, postaven na nerealistických očekáváních, a to především kvůli dopadům daňového balíčku. Většinou tak očekávají během roku novelu zákona o státním rozpočtu, která schodek zvýší. Podle některých ekonomů Česko čeká dokonce největší schodek rozpočtu. Dobrou zprávou podle analytiků na dnešním schválení je, že se Česko vyhne rozpočtovému provizoriu.

Sněmovna dnes schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Pro rozpočet menšinové vlády ČSSD a ANO hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun v dílčím hlasování schválila. Prezident Miloš Zeman je připraven rozpočet podepsat, předpokládá ale, že bude novelizován v případě schválení daňového balíčku. O něm má Sněmovna hlasovat v úterý.

"Nepamatuji se, že by mělo Česko kdy v minulosti tak problematický státní rozpočet, jako je ten na rok 2021. Jeho příjmová strana by víceméně mohla odpovídat skutečnosti, jak si ji představujeme, nebýt daňového balíku. Ten ovšem sníží příjmy rozpočtu o 80 až 100 miliard, což činí celý rozpočet nerealistickým," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Dohody s KSČM ohledně deseti miliard pro armádu jsou ve srovnání s jinými aspekty rozpočtu podle něj zanedbatelné.

"Dobrou zprávou je, že vláda bude moci hospodařit normálním způsobem a vyhneme se rozpočtovému provizoriu. Méně příznivou zprávou je, že ve světle současného vývoje může být makroekonomická prognóza, na níž je rozpočet postaven, příliš optimistická," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Navržený schodek je podle něj sice vysoký, ale nemusel by to být problém, pokud bude smysluplně využit k vyšším investicím a dostatečné podpoře firem a podnikatelů postižených pandemií. "Nestane-li se tak, bude to zbytečně zvyšovat zadlužení Česka, a tedy budoucí generace," dodal.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy dnes Sněmovnou prošel rozpočet, který vstoupí do učebnic jako "největší sekera" v dějinách České republiky. "Jde o rozpočet, který bylo jistě lepší přepracovat, a to i za cenu třeba několikatýdenního provizoria," uvedl. Upozornil na to, že při započtení dopadů daňového balíku a možného horšího vývoje ekonomiky, než předpokládají odhady MF, by schodek rozpočtu měl být navržen na zhruba 450 miliard korun.

"To, že se rozpočet schvaloval salámovou metodou v roce 2020, by ještě bylo možno tolerovat s odkazem na teprve postupně se odvíjející vývoj epidemie. Že ale vláda hraje i pro rok 2021 nečestnou hru se svými chlebodárci, tedy s daňovými poplatníky, je neodpustitelné. Schvalovat schodek v obří výši 320 miliard a vědět přitom, že bude při nejbližší příležitosti zvýšen o zhruba čtvrtinu na pokrytí vládních plánů se změnou daně z příjmu, to už hraničí s podvodem," uvedl analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Podle něj je jisté, že schodek rozpočtu bude muset vláda novelou zákona navýšit. "Vláda jen čeká, aby navýšení mohla svést na covid v příštím roce, a ne na svoji vlastní předvolební daňovou politiku," dodal.

Podle analytika České spořitelny Michala Skořepy není schválený rozpočet nepřijatelně optimistický. "Vychází sice z letní makroprognózy, která ještě nemohla předpokládat aktuální druhou vlnu koronakrize, ale na druhé straně průběh této druhé vlny je mírnější než na jaře a také kondice zahraniční poptávky je výrazně lepší," uvedl. Bez započtení dopadů daňového balíčku by schodek rozpočtu příští rok podle něj mohl přesáhnout schválených 320 miliard korun jen o několik dalších desítek miliard.

"Co pokládám za velmi bizarní, je schválení základních parametrů rozpočtu včetně celkových výdajů v prvním čtení a vzápětí otevření debaty o snížení těchto výdajů o vysoké desítky miliard korun skrze daňový balíček. Neschopnost nynější politické reprezentace správně připravit schvalování rozpočtu a výsledný zmatek bohužel může v myslích voličů vyvolávat pochybnosti o smyslu celé procedury a funkčnosti demokratických mechanismů," uvedl Skořepa.