Schodek agrárního obchodu míří letos do rekordní hloubky

České Budějovice - Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos v pololetí meziročně prohloubil o 10,5 procenta na 23,7 miliardy korun. Pokud se něco nezmění, bude letos znovu nejhorší, mohl by přesáhnout o několik miliard korun i loňských rekordních 40 miliard Kč, řekla ČTK na agrosalonu Země živitelka analytička Stanislava Burdová ze Zemědělského svazu ČR.

"Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let do roku 2016 činilo zhruba 25 miliard korun ročně. Záporné agrární saldo ze zahraničního obchodu ČR za rok 2017 přesáhlo 30 mld. Kč a v roce 2018 rekordních 40 mld. Kč. Záporné agrární saldo za uplynulých šest měsíců letošního roku (téměř 24 mld. Kč) je podobné, jako bylo například za celý rok 2002 a je zhruba o sedm miliard korun vyšší než záporné saldo roku 2000," uvedla Burdová.

Podle ní se situace v zahraničním obchodě nezlepšuje, dlouhodobě, ale ani krátkodobě. "Hlavní příčina záporného salda je stále stejná. Téměř polovinu záporného agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné saldo u masa. U této komodity nadále zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin. Za první pololetí 2019 se záporné saldo u masa meziročně navýšilo a přiblížilo se 12 mld. Kč. Zatímco u nás se situace s dovozy masa a se záporným saldem nepřestala zhoršovat, v EU se to zlepšuje," řekla analytička.

Podle ní se v ČR pod tlakem levných dovozů snížila živočišná produkce i soběstačnost, zejména u vepřového masa. "Lze odhadnout, že pokud nedojde v dalším vývoji letošního roku k výrazným pozitivním změnám, záporné agrární saldo ČR letos o několik miliard přesáhne loňskou rekordní úroveň 40 mld. Kč a bude tak historicky nejhorší," uzavřela Burdová.

Podle údajů ministerstva zemědělství Češi vyvezli za pololetí agrární zboží za 95,9 miliardy, meziročně se vývoz zvýšil o sedm procent. Dovoz rostl rychleji, o 7,6 procenta na 119,6 miliardy Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se tak meziročně snížil o půl procentního bodu na 80,2 procenta. "Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém agrárním zahraničním obchodu vykázaly v prvním pololetí 2019 semena řepky, řepkový olej, jablka a pivo, meziroční zhoršení naopak nastalo u tabákových náhražek, brambor, kukuřice a vepřového masa," dodalo ministerstvo.

Schodek agrárního zahraničního obchodu se loni meziročně prohloubil zhruba o 7,88 miliardy korun, dosáhl 40,3 miliardy. Byl to tak zatím nejhorší výsledek. Do Česka se v minulém roce dovezlo agrární zboží za 228,6 miliardy korun, což je meziroční navýšení přibližně o dvě miliardy korun, naopak vyvezlo za 186,1 miliardy korun, což je meziročně méně o více než deset miliard korun.

Saldo agrárního zahraničního obchodu Česka bylo naposledy kladné v roce 1993. Od té doby je bilance v minusu. Částečné zlepšení salda pod 20 miliard korun se podařilo za dřívějšího ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již tehdy uvedl, že by chtěl, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho funkčního období, tedy předloni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

Současný ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se loni několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích zhruba za 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou Češi schopní vyrobit.