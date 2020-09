Schodek 320 mld. Kč podle NRR přesahuje zákonné limity

Praha - Schodek státního rozpočtu na příští rok 320 miliard korun, který dnes navrhlo ministerstvo financí, přesahuje podle Národní rozpočtové rady rámec daný již rozvolněným zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rada to dnes uvedla na twitteru. Návrh navíc nezahrnuje zvažované zrušení superhrubé mzdy, upozornila rada.

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by reálný výpadek příjmů veřejných rozpočtů měl být zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15procetní daně z příjmu něco přes 70 miliard korun, z toho 50 miliard korun připadá na státní rozpočet. Dnes v České televizi potvrdila, že v návrhu rozpočtu není započten daňový balíček 2021, protože je v tuto chvíli před druhým čtením a není znám výsledek tohoto hlasování.

"Z hlediska plnění zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bude nicméně rozhodující až finální podoba státního rozpočtu. Návrh může ještě ve vládě i Sněmovně doznat podstatných změn," upozornila rozpočtová rada.

Dnes zveřejněný návrh schodku 320 miliard korun bez započtení daňového balíčku bude mimo limit strukturálního deficitu čtyř procent HDP, upozornil na twitteru poslanec KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Kvůli dopadům šíření koronaviru na příjmy státu ministerstvo financí letos prosadilo vedle navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle ní je pro příští rok možné zvýšit strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Změnu kritizovala Národní rozpočtová rada.

Dosud byl střednědobým rozpočtovým cílem pro Česko v letech 2020 až 2022 strukturální deficit 0,75 procenta HDP. Letos jej ministerstvo financí čeká 2,7 procenta.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Radě nyní předsedá ekonomka Eva Zamrazilová.

MF připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 320 miliard Kč

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu 320 miliard korun. Návrh nepočítá se zrušením superhrubé mzdy. Ministerstvo financí o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Ministerstvo financí návrh poslalo vládě. Kabinet by měl rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce října.

"Většina faktorů způsobujících vyšší schodek má dočasný charakter a plně odezní po návratu zdravotní a ekonomické situace do normálu," uvedlo ministerstvo.

Návrh podle něj zohledňuje přetrvávající dopady pandemie koronaviru, vládní opatření k jejich zmírnění a dlouhodobé priority vlády. Rozpočet tak počítá s růstem důchodů na základě zákonné valorizace o 839 korun měsíčně, což přijde rozpočet na 29,5 miliardy korun. Dále návrh například obsahuje 19 miliard korun na zvýšení platů učitelů, vyšší výdaje na zdravotnictví, vyšší výdaje na dávky v nezaměstnanosti v důsledku vývoje ekonomiky nebo nárůst investic na 186,9 miliardy korun. Zároveň ministerstvo očekává pokles daňových příjmů, příjmů z pojistného na sociální zabezpečení nebo pokles příjmů z dividend u firem, kde má stát podíl. Jde například o Letiště Praha.

"Předložený rozpočet přináší rekordní investice do budoucnosti České republiky a zásadně navyšuje výdaje do zdravotního systému, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí boje s pandemií a které pocítí pacienti na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Zvyšuje také životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Je to rozpočet, který přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky a co nejrychlejší návrat k předkrizovému vývoji," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Předseda poslaneckého klubu TOP 09, bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na twitteru uvedl, že deficit 320 miliard předčil jeho nejhorší očekávání. "Vláda se rozhodla zemi vydrancovat. Kdybychom postupovali jako Němci, bylo by to max. 150 mld, ale už v následujících letech 20, 10. Naše vláda navrhuje stamiliardové schodky několik let. Musíme to zastavit," uvedl.

Sněmovna schválila v červenci zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun kvůli dopadům šíření koronaviru. Původně ministerstvo naplánovalo pro letošní rok schodek 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Ze střednědobého výhledu na roky 2022 až 2023, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že v roce 2022 by mohl být schodek státního rozpočtu 286 miliard korun a v roce 2023 pak 252 miliard korun.

v mld. Kč

ukazatel schválený rozpočet 2020

- aktuální verze Návrh 2021 Příjmy 1364,8 1486,8 Výdaje 1864,8 1806,8 Saldo - 500 - 320

Zdroj: MF